TSV Pentenried im Abschluss zu harmlos: „Letzte Aktion“ gegen Geiselbullach II zu schwach

Sah harmlose Abschlussaktionen: Pentenried-Coach Magnus Piele. © dagmar rutt

Der TSV Pentenried bekommt den Ball beim TSV Geiselbullach nicht ins Tor. Erst in der Schlussphase gelingt der Anschluss - zu spät.

Pentenried – Mit einer 1:2-Niederlage startete der TSV Pentenried ins Jahr 2022. Die Mannschaft des neuen Trainers Magnus Piele kam beim Auftakt beim TSV Geiselbullach II nicht entscheidend vors Tor und verlor am Ende nicht unverdient mit 1:2. „Wir machen vieles richtig in unserem eigenen Ballbesitz“, sagte Piele. Der Trainer sah in der ersten Halbzeit einen ordentlichen Auftritt seiner Mannschaft „gegen einen wirklich guten Gegner“.

Was vorne fehlte, war die Durchschlagskraft auf beiden Seiten. Nach etwas mehr als einer Stunde gingen die Gastgeber durch Florian Döhler in Führung, und legten zehn Minuten später durch Oliver Plabst das 2:0 nach. Anschließend rannte Pentenried an, kam durch Jakob Simmerding zum Anschluss, doch blieb am Ende erfolglos. „Die letzte Aktion vorne war meist zu harmlos“, sagte Piele. (tao)

TSV Geiselbullach II – TSV Pentenried 2:1 (0:0)

Pentenried: Krohn; Moewald, Lechner, A. Langer, P. Stemmer, Wiedemann, Leitl, Schneider, M. Langer, Karaduman, Pepelitzky – T. Stemmer, Simmerding, Prey, Freundl, Rachella

Tore: 1:0 Döhler (66.), 2:0 Plabst (75.), 2:1 Simmerding (85.)