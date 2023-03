Hoffnung trotz Verletzungssorgen: A-Junioren empfehlen sich beim TSV Gräfelfing II

Verletzte sich während der Vorbereitung: Weil Spieler wie Alexander Rötzel (l.) ausfallen, bekommt der Gräfelfinger Nachwuchs eine Chance. Archiv-Foto: MichAel Schönwälder © Michael Schönwälder

Seit dem Aufstieg in die Kreisklasse im Sommer 2022 hat es die zweite Mannschaft des TSV Gräfelfing nicht leicht.

Gräfelfing – Mit der dürftigen Ausbeute von lediglich zehn Punkten aus den ersten 15 Spielen steht das Team von Trainer Thomas Ochsenkühn auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Perspektive ist klar: Voraussichtlich werden die kleinen Wölfe bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Sie müssen sogar aufpassen, dass ihnen die Konkurrenz nicht vorzeitig enteilt.

Das rettende Ufer ist derzeit zwar nur einen Punkt entfernt, doch der dort platzierte SV Lochhausen zeigte nach einem Katastrophenstart deutlich aufsteigende Form und gewann auch das direkte Duell gegen die Gräfelfinger. TSV-Trainer Ochsenkühn macht sich keine Illusionen. Er weiß, dass seine Mannschaft auch nach der Winterpause nicht plötzlich alles in Grund und Boden spielen wird.

Einige Mannschaften in der Kreisklasse – etwa die Spitzenteams NK Dinamo oder FC Croatia – verfügen über so viel individuelle Qualität, dass die Gräfelfinger schon einen perfekten Tag brauchen, um gegen sie zu punkten. Ochsenkühn will in den Duellen gegen die Mannschaften auf Augenhöhe die nötigen Zähler für den Ligaverbleib einfahren.

„Wir haben fünf Endspiele. In diesen Spielen müssen wir da sein – und dazu am besten noch in einigen anderen Spielen einen Lucky Punch setzen“, kündigt der TSV-Coach als Marschroute für die Frühjahrsrunde an. Zu den „Endspielen“ zählt er die Heimauftrittte gegen den SV Waldeck-Obermenzing II (1. April) und den TSV Moosach-Hartmannshofen II (15. April), das Auswärtsspiel beim SV Lochhausen (7. Mai) sowie das Heimspiel gegen Schlusslicht Herakles SV am vorletzten Spieltag (20. Mai) – allesamt Mannschaften aus dem Tabellenkeller.

Das fünfte Endspiel ist das Derby zum Pflichtspielauftakt nach der Winterpause in gut eineinhalb Wochen gegen den SV Planegg-Krailling II. Dieser ist zwar in der Tabelle bereits enteilt, Ochsenkühn rechnet sich gegen den Nachbarn aber dennoch etwas aus. „Es ärgert mich immer noch, dass wir das Hinspiel wegen eines unberechtigten Elfmeters verloren haben“, sagt er.

So richtig im Abstiegskampf-Modus angekommen ist seine Mannschaft bisher allerdings noch nicht, die Winter-Vorbereitung verlief schleppend. „Es hätte deutlich besser sein können“, räumt der Trainer der Gräfelfinger ein. Immer wieder fehlten Spieler aus diversen Gründen wie etwa Skiurlaub, hinzu kamen zahlreiche Verletzungen wie die der beiden Brüder Alexander und Nicolas Rötzel oder von Kapitän Marcel Konarski. „Wir konnten in keinem Testspiel mit der gleichen Aufstellung spielen, nicht einmal in einem der drei Mannschaftsteile“, hadert Ochsenkühn.

Keines der vier Freundschaftsspiele wurde bisher gewonnen, in jedem kassierte die Mannschaft drei Gegentore. „Wir stehen nicht mehr so sicher wie früher“, sagt der Trainer. Doch nicht nur hinten drückt der Schuh, auch im Angriff. Ein echter Mittelstürmer wird weiterhin vergeblich gesucht. Mit Manuel Knill hat sich nun auch noch ein Offensivspieler in der Winterpause zum C-Klassisten DJK Würmtal verabschiedet.

Es gibt aber auch Grund zur Hoffnung. Aufgrund der vielen Absenzen wurden in den Testspielen gleich mehrere A-Jugendliche eingebaut und konnten sich empfehlen. Pirmin Münz etwa erzielte gleich bei seinem ersten Einsatz ein Tor. Auf die Jugendspieler könnte es auch im weiteren Saisonverlauf noch ankommen, wenn Ende Mai der Klassenerhalt gefeiert werden soll. (Tobias Empl)

Vorbereitungsplan:

Testspiele: TSV Gräfelfing II - SV Untermenzing II 3:3, TSV Gräfelfing II - SF Breitbrunn 0:3, TSV Gräfelfing II - TV Stockdorf 2:3, TSV Gräfelfing II - TSV Geiselbullach II 1:3

Erstes Punktspiel: TSV Gräfelfing II - SV Planegg-Krailling II (Samstag, 18. März, 16.30 Uhr)