„Die Aktion war unnötig“ - Frühe rote Karte begünstigt ESV München-Sieg in Gräfelfing

Teilen

Sah in der 45. Minute Rot: Bastian Lippert (l.). Foto: Dagmar Rutt © dagmar rutt

Der TSV Gräfelfing II verlor mit 0:2 gegen Aufstiegskandidat ESV München. Damit steht die Elf von Trainer Ochsenkühn auf einem direkten Abstiegsplatz.

Gräfelfing – Vor der Partie gegen den ESV München hatte Thomas Ochsenkühn, Trainer des Fußball-Kreisklassisten TSV Gräfelfing II, mit einem starken Gegner gerechnet. „Für uns war es ein Bonusspiel“, sagte Ochsenkühn. Vom Gegner war er hinterher nicht sonderlich beeindruckt, verloren haben die Gräfelfinger das Spiel trotzdem. „Keine Ahnung, wieso die so weit vorne stehen. Bis auf die Tore kam von ihnen nicht viel“, sagte der TSV-Coach nach der 0:2-Niederlage im Gräfelfinger Nebel.

Im ersten Durchgang hielten die Gastgeber die Null, doch kurz vor dem Halbzeitpfiff flog Bastian Lippert nach einem Foul von hinten vom Platz. „Die Aktion war unnötig, die rote Karte berechtigt“, sagte Ochsenkühn, nahm seinen Spieler aber auch in Schutz: „Ein Spieler von uns lag verletzt am Boden, aber sie haben den Ball nicht ins Aus gespielt. Aus der Emotion heraus kann ich es verstehen.“ In Überzahl brachte Nico Wustig die Gäste per Freistoß in Führung (52.) und erhöhte mit einem Distanzschuss auf 2:0 (71.). Die beste Möglichkeit für Gräfelfing hatte Joshua Daniell, doch sein Freistoß klatschte an die Latte (80.). Nach einer gelb-roten Karte gegen Thomas Bartmann in der Nachspielzeit beendeten die Gastgeber die Partie sogar zu neunt. (te)

TSV Gräfelfing II – ESV München 0:2 (0:0) TSV Gräfelfing II: Titze; Popic, Daniell, Papesch, B.Lippert, Nguyen, Vogel, D.Ochsenkühn, Häckel, Konarski, Bartmann; Schlüter, Richter, Rötzel, Geißler

Tore: 0:1, 0:2 Wustig (52., 71.) – Rote Karte: B.Lippert/Gräfelfing (45., grobes Foulspiel) – Gelb-rote Karte: Bartmann/Gräfelfing (90.+3, takt. Foul)