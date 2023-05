„Verdient gewonnen“ – Gräfelfing II siegt und dankt dem Lokalrivalen

Thomas Ochsenkühn ist Trainer vom TSV Gräfelfing II. © FuPa

Besser hätte das Wochenende für die zweite Herrenmannschaft des TSV Gräfelfing und deren Trainer Thomas Ochsenkühn nicht laufen können.

Gräfelfing – Am Samstag gewann das Team von Trainer Thomas Ochsenkühn gegen den FC Anadolu mit 2:1, und am Sonntag fügte Nachbar SV Planegg-Krailling II dem ärgsten Konkurrenten der Gräfelfinger, dem SV Lochhausen, eine 3:2-Pleite zu. Kurz vor dem direkten Duell in Lochhausen am Sonntag haben die kleinen Wölfe nun sechs Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge.

„Wir bedanken uns bei Planegg, dass sie sich reingehängt haben, obwohl es für sie um nicht mehr viel geht“, sagte Ochsenkühn in Richtung des Nachbarn. Doch auch bei seinem eigenen Team konnte er sich nach dem zweiten Sieg in Folge bedanken. „Wir haben an die Leistung aus dem Großhadern-Spiel angeknüpft und verdient gewonnen“, lobte Ochsenkühn.

Die mit nur einem Ersatzspieler angereisten Gäste waren schlechter aufgestellt als noch beim 1:8-Debakel im Hinspiel, die Hausherren hatten mehr Spielanteile und das nötige Spielglück auf ihrer Seite. Nach 23 Minuten wurde Daniel Ochsenkühn im gegnerischen Strafraum vom Anadolu-Torwart getroffen und verwandelte den Strafstoß selbst.

Die Gräfelfinger mussten zwar nach 62 Minuten ein Abstaubertor von Mustafa Aydin hinnehmen, doch ihnen gelang die perfekte Antwort: Joker Marcel Do traf nur drei Minuten später aus dem Gewühl heraus zum 2:1-Siegtreffer. (te)