Direkte Ecke und Slapstick-Siegtor: Kleine Wölfe beenden Negativserie

TSV Gräfelfing II siegt gegen SpVgg Thalkirchen

Von Tobias Empl schließen

Der TSV Gräfelfing II hat seine Negativserie beendet. Nach einer Vorbereitung voller Niederlagen und einem verlorenen Auftaktspiel durften die kleinen Wölfe endlich wieder einen Sieg feiern.

Gräfelfing – Gegen die favorisierte SpVgg Thalkirchen-Freundschaft gewann das Team von Trainer Thomas Ochsenkühn am Samstag durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 2:1 (1:0).

„Es wurde auch Zeit. Ich hoffe, dass war jetzt der Befreiungsschlag“, sagte Ochsenkühn erleichtert. Die kleinen Wölfe hatten mit einem starken Gegner gerechnet, sie hielten von Beginn an gut mit und agierten mindestens auf Augenhöhe. „Wir hatten sogar etwas mehr Spielanteile“, stellte Ochsenkühn fest. Die Gräfelfinger gingen nach 17 Minuten durch eine von Manuel Knilll direkt verwandelte Ecke in Führung. In Hälfte zwei durften die Gäste einmal zu ungestört in den Sechzehner kombinieren und durch Felix Hummel ausgleichen (70.). „Da haben wir nicht aufgepasst“, haderte Ochsenkühn. Auch mit einem Remis hätte er leben können. Die ab der zweiten Hälfte verletzungsbedingt mit einem Feldspieler im Tor agierenden Thalkirchner stellten sich in der Nachspielzeit bei einem Freistoß aus dem Halbfeld ungeschickt an, der Kopfball von Stefan Becker flog über den herausgeeilten Keeper hinweg ins eigene Tor. „Es war zwar ein Slapstick-Tor, aber der Sieg war trotzdem nicht unverdient“, sagte Ochsenkühn. (te)

TSV Gräfelfing II – SpVgg Thalkirchen-Fr. 2:1 (1:0)

TSV Gräfelfing II: Löhr; Konarski (C), Daniell, Rötzel, Özyurt, Vogel, Richter, Knill, D.Ochsenkühn, Schlüter, B.Lippert; Lerch, Kronseder, Häckel;

Tore: 1:0 Knill (17.), 1:1 Hummel (70.), 2:1 Becker (90.+2/ET)