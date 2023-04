Sieg gegen Waldeck-Obermenzing II: Gräfelfing Reserve verlässt Abstiegsränge

Konstantin Lippert wurde vom Schiedsrichter ein Tor „geklaut“. Foto: TSV © TSV

Ein gelungener Samstagnachmittag für den TSV Gräfelfing II: Dank eines umkämpften Siegs gegen den SV Waldeck-Obermenzing II verließen sie die Abstiegsränge der Kreisklasse 3.

Gräfelfing – Großen Anteil am 4:3-Erfolg hatte der auf der Zehnerposition aufgebotene Konstantin Lippert. Der 21-Jährige, der wegen eines Kreuzbandrisses fast ein Jahr lang gefehlt hatte, erzielte bei seinem dritten Saisoneinsatz seine ersten beiden Tore.

Das einzig Ärgerliche für ihn: Der Schiedsrichter sah es etwas anders. Er wertete das 1:1 in der 11. Minute nach einem weiten Einwurf von TSV-Kapitän Marcel Konarski als Eigentor des Waldeckers Moritz Schmoelzl. „Eigentlich hat Konsti zwei Kisten gemacht. Er behauptet fest, an den Einwurf rangekommen zu sein“, berichtet der Gräfelfinger Trainer, Thomas Ochsenkühn. Immerhin: Beim zweiten Lippert-Treffer in der 25. Minute, erneut nach Vorlage von Konarski, gab es keine Diskussionen – und wichtiger als die Namen auf dem Spielberichtsbogen waren ohnehin die drei Punkte. te