TSV Gräfelfing: Anspannung vor dem Endspiel

Simon: „Wir können nur gewinnen“

von Christian Heinrich schließen

Drei Punkte benötigt der TSV Gräfelfing, um definitiv bester Dritter der drei Münchner Kreisligen zu werden. Klappt das im letzten Heimspiel gegen den BSC Sendling, winkt die Aufstiegsrelegation.

Gräfelfing – Die Saison ist noch nicht ganz vorüber, aber ein bisschen Abschiedsstimmung macht sich beim TSV Gräfelfing vor dem letzten Spieltag schon breit. „Es wäre für mich ein schöner Abschluss, wenn wir noch in die Relegation gehen dürften“, sagt Franco Simon vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den BSC Sendling (15 Uhr, Hubert-Reißner-Straße). Um bei der Verlängerung dabei zu sein, benötigen der Gräfelfinger Trainer und seine Mannschaft unbedingt einen Sieg gegen den Tabellenneunten. Nach Lage der Dinge werden sich die Wölfe nicht mehr an der DJK Pasing vorbeischieben können, die mit dem FC Wacker München zwar einen starken Gegner empfängt, den einen nötigen Punkt aber einfahren sollte, um Rang zwei zu verteidigen. Der TSV kann mit einem Sieg nicht nur Rang drei festigen, sondern auch seine Position als bester Tabellendritter der drei Münchner Kreisligen. Gelingt dies, ziehen die Wölfe neben den drei Tabellenzweiten in die Relegation ein, die kommende Woche stattfindet. Der Sieger steigt in die Bezirksliga auf.

„Die Spannung ist natürlich groß“, sagt Simon vor dem Kräftemessen mit Sendling. In der Hinrunde setzten sich die Wölfe knapp mit 1:0 beim Aufsteiger durch. Seitdem hat der BSC jedoch kräftig zugelegt. Die drittbeste Bilanz in der Rückrunde verhalf dem Neuling zum vorzeitigen Klassenerhalt. „Wir haben Respekt vor Sendling“, so Simon über den Kontrahenten, der in Offensive wie Defensive gleichmäßig besetzt ist. Die gefährlichsten Torschützen sind Marco Candussi und Adrian Kohsiek mit je zehn Treffern. „Es ist ein Endspiel“, sagt Simon. In der laufenden Saison haben seine Spieler bewiesen, dass sie mit komplizierten Situationen umgehen können. „Das ist eine coole Mischung geworden“, sagt der Coach, der stolz auf seinen Mix aus jungen und erfahrenen sowie auswärtigen Spielern ist, die sich alle gut eingebracht haben. Vor allem Thomas Maier hat mit seinen 15 Saisontoren dafür gesorgt, dass die Lücke, die im vergangenen Sommer durch den zwischenzeitlichen Abschied von Philip Sterr im Sturm gerissen wurde, verschmerzt werden konnte.

Simon hofft, dass ihm sein Team eine weitere Woche beim TSV ermöglicht, bevor er dann endgültig seine Koffer packt und nach Pöcking weiterzieht. Pflicht ist dies nach einer langen und schwierigen Saison aber nicht. „Wir können nur gewinnen“, so der Coach. Ab jetzt ist alles Zugabe.