TSV Gräfelfing: Bernd Gegenfurtner und der Neun-Punkte-Plan

Wichtig für die Offensive: Ahmet Karahasan ist einer von drei Neuzugängen, die allesamt in ihrem ersten Pflichtspiel für den TSV Gräfelfing am Wochenende beim SV Lochhausen jeweils ein Tor erzielten.

Nächster Dreier soll gegen SV Laim her

von Christian Heinrich schließen

Der Hunger der Wölfe ist noch nicht gestillt. Nach dem Auftaktsieg strebt der TSV Gräfelfing am Dienstagabend gegen den SV Laim den zweiten Dreier an.

Gräfelfing – Insgesamt neun Punkte sollen es am Ende der Englischen Woche sein. Der Anfang ist gemacht. Mit dem Auftaktsieg beim SV Lochhausen haben die Fußballer des TSV Gräfelfing einen dicken Haken hinter dem ersten Etappenziel in den kommenden Tagen gesetzt. Neun Punkte aus der ersten Englischen Woche der Saison lautet die Traumvorstellung von Bernd Gegenfurtner. Teil zwei will der Trainer heute Abend zu Hause gegen den SV München Laim erfüllen (19 Uhr, Hubert-Reißner-Straße), bevor am Sonntag gegen den MTV 1879 München der nächste Erfolg angestrebt wird.

„Der Sieg gegen Lochhausen sollte uns dazu das nötige Selbstvertrauen geben“, sagt der Coach. Es war sicherlich keine Glanzleistung, die der TSV beim Aufsteiger abrief, aber einige Dinge verleihen Gegenfurtner Zuversicht für die kommenden Herausforderungen. Mit Jose Vieira, Belmin Idrizovic und Ahmet Karahasan hat der Übungsleiter Neuzugänge im Kader, die sich mit ihren Treffern als sehr nützlich für die Offensive erweisen, die in der vergangenen Saison mächtig mit Toren geizte. Ebenso lässt Thomas Barthmann, der aus der eigenen Jugend kam, aufblitzen, dass er eine wertvolle Perspektive für die Abwehr sein kann. Eines muss der Verteidiger laut seinem Trainer aber noch lernen: „Nach dem Spiel geht es ins TSV-Heim.“ Nach dem Heimspiel gegen Laim ist der Weg in die Gaststätte zumindest mal etwas kürzer.

Die Saisonpremiere gegen die FT Gern missriet dem Absteiger etwas. In einer Partie auf Augenhöhe sorgte Ibrahim Öztürk mit einem Eigentor in der Schlussphase für die unglückliche Niederlage der Laimer. „Das wird ein richtungs-weisendes Spiel“, meint Gegenfurtner. Er sieht seine Mannschaft vor einer schweren Aufgabe gegen den SVL. Der Coach kann jedoch auf denselben Kader wie am ersten Spieltag in Lochhausen zurückgreifen. Die „vielen positiven Aktionen“, die seiner Elf gegen den Aufsteiger gelangen, möchte er auch gegen Laim sehen, damit seine Neun-Punkte-Rechnung am Ende aufgeht.