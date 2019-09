Gegenfurter: „Wir müssen über das Tempo kommen“

Dezimierte Wölfe setzen auf Geschwindigkeit

von Christian Heinrich

Mit dem Herbst kommen die Probleme für Bernd Gegenfurtner. „Es schaut düster aus“, räumt der Trainer des TSV Gräfelfing ein, wenn er seinen Kader betrachtet.

Zum Auswärtsspiel am Samstag auf der Bezirkssportanlage an der Heinrich-Wieland-Straße gegen den N.K. Hajduk München (15.30 Uhr) bringt der Coach gerade noch elf fitte Spieler zusammen. Ein Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz von Emre Yalcin (Leistenbeschwerden) und Thomas Bartmann (Oberschenkelzerrung). Erst nach dem Aufwärmen wird sich entscheiden, ob sie mitwirken können. Nur bei Simon Edelmann ist der Einsatz nicht von seinem körperlichen Wohlbefinden, sondern vom Wetter abhängig. Scheint die Sonne, zieht es den Defensivmann in die Berge.

Die Voraussetzungen sind alles andere als optimal, um nach der 0:4-Klatsche bei der DJK Pasing wieder auf die Beine zu kommen. Gegenfurtner klagte vor Wochenfrist über einige gravierende, individuelle Fehler, die letztendlich für die Pleite verantwortlich waren. Vor allem im zentralen defensiven Mittelfeld fehlte es den Wölfen zu oft am Zugriff auf die gegnerische Offensive. Gegen die Kroaten soll das anders werden. Michael Wagner, der wieder ins Geschehen eingreift, übernimmt die Position des einen Sechsers. Als sein Partner ist zunächst Bartmann vorgesehen. Sollte der letztjährige U19-Spieler doch ausfallen, muss Gegenfurtner anders planen. Denn auf dieser Position wird sich das Spiel entscheiden. „Die können schnell in einen Flow reinkommen“, sagt der Trainer und warnt davor, den Aufsteiger spielen zu lassen.

Mit zwölf Treffern hat Hajduk die drittmeisten in der Liga erzielt. Die Tore verteilen sich in einer ausgeglichen besetzten Mannschaft auf mehrere Schultern. „Da sind ein paar gute Kicker dabei“, berichtet Gegenfurtner. Allerdings hat der Tabellenachte auch eine Schwachstelle. Die meisten Fußballer gehören nicht mehr zu den Jüngsten. „Wir müssen über das Tempo kommen“, lautet deshalb der Plan des Gräfelfinger Übungsleiters. hch