TSV Gräfelfing holt wichtigen Dreier gegen Laim - Rückkehrer Maier beschert Neuried den Sieg

Die jungen Wilden wirbeln endlich erfolgreich: Der Trend beim TSV Gräfelfing um (v.l.) Felix Domesle (18), Nico Bohn (20) und Mateo Pranjic (21) ist ganz klar positiv. A-Foto: Rutt © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Der TSV Gräfelfing konnte mit einem Sieg gegen Laim die Weichen Richtung Klassenerhalt stellen. Neuried gewinnt gegen Pöcking und sichert sich den Liga-Verbleib.

Es war der entscheidende Dreier im entscheidenden Moment: Durch den 2:0-Sieg gegen den SV Laim konnten die Fußballer des TSV Gräfelfing zumindest den direkten Abstieg aus der Kreisliga mit hoher Wahrscheinlichkeit abwenden. Um im Saisonfinale noch mal auf Rang 13 abzurutschen, der den Gang in die Kreisklasse bedeuten würde, müsste schon einiges passieren: Die Wölfe müssten ihr Derby beim SV Planegg-Krailling verlieren, der MTV 1879 München müsste mindestens einen Punkt holen und der FC Anadolu Bayern sowie der SV Laim müssten beide gewinnen.

Zwar sind Punktgewinne von Anadolu (gegen die in der Rückrunde formschwache DJK Pasing) und des MTV (gegen den bereits als Absteiger feststehenden SV Lochhausen) gut möglich, ein Laimer Sieg gegen den noch um Relegationsplatz zwei kämpfenden FC Hellas scheint aber äußerst unwahrscheinlich. Klar ist durch die mutmaßlich machbaren Aufgaben von MTV und Anadolu am letzten Spieltag aber auch, dass die Gräfelfinger wohl in Planegg gewinnen müssen, um ihren aktuellen Nichtabstiegsplatz zu halten und die Relegation abzuwenden. Ein Unentschieden dürfte zu wenig sein. Da kommt es den Wölfen gelegen, dass sich der SVP zuletzt alles andere als in Topform präsentierte. Hatte sich der TSV am Sonntag noch über den schwachen Auftritt des Nachbarn gegen Abstiegskonkurrent FC Alemannia München geärgert, könnte ihm die Planegger Formdelle letztlich doch noch in die Karten spielen. (mg)

Spieler des Spieltags: Mit viel Zug zum Tor

Thomas Maier kehrte nach Rotsperre genau zur rechten Zeit zurück. Foto: TSV © TSV

Thomas Maier ist einer der konstantesten Offensivspieler des TSV Neuried. Saisonübergreifend gelangen ihm in den vergangenen 40 Spielen laut dem Amateurfußball-Fachportal FuPa 16 Tore und 17 Vorlagen. Zuletzt konnte Maier seinem Team allerdings nicht helfen. Nach einer umstrittenen Roten Karte wegen eines zu hohen Beins im Spiel gegen den FC Hertha München musste er tatenlos zusehen, wie seine Teamkollegen sowohl gegen den Unterpfaffenhofen als auch gegen Raisting nicht über ein Unentschieden hinauskamen. Pünktlich zum Saisonfinale kehrte Maier ins Team zurück und durfte nach dem 3:0-Sieg in Pöcking am Samstag den Klassenerhalt feiern. Der Flügelstürmer zog immer wieder mit viel Tempo Richtung Tor. Mit seinen Vorlagen zu den Toren von Roman Pösl und Alpay Uslu hatte er entscheidenden Anteil am Erfolg. (te)