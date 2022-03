TSV Gräfelfing: Trotz 2:0-Führung gibt es eine Niederlage

Von: Christian Heinrich

Trainer der Gräfelfinger Sascha Polecki hatte am Ende des Spiels nichts zu lachen © Dagmar Rutt - info@digidag.de

In der Kreisliga empfing der FC Anadolu Bayern den TSV Gräfelfing. Es war bis zum Schluss ein packendes Duell, in welchem sich die Heimmannschaft am Ende mit 4:3 durchsetzte.

Gräfelfing - „Wenn es Unentschieden ausgeht, dürfen wir uns auch nicht beschweren", lautete das faire Fazit von Trainer Sinan Neumaier nach dem 4:3-Erfolg (2:2) seines FC Anadolu Bayern gegen den TSV Gräfelfing. Der Coach der Münchner hatte ein bewegtes Spiel hinter sich. Zunächst sah es aus, als würden die Gastgeber abschmieren, dann dass sie locker gewinnen könnten – am Ende musste Anadolu froh um den Sieg sein. Unverdient war die Niederlage der Wölfe aber nicht, obwohl der Kreisligist aus dem Würmtal zum Schluss noch zweimal das Aluminium traf.

Führung hielt nicht lange

Mit kräftigem Geschepper hatte die Begegnung auch begonnen: Gleich in der Anfangsphase rüttelte Anadolu die Gäste mit einem Lattenknaller richtig wach. Dann allerdings schweißte Michael Wagner einen abgewehrten Ball aus 25 Metern zur Führung für den TSV in den Kasten (3.). Die Mannschaft von Coach Sascha Polecki legte eine gute Viertelstunde später das 2:0 durch Deniel Mitrov nach. Insbesondere Gräfelfings lange Bälle stellten Anadolu vor viele Probleme.

Mitte der ersten Hälfte gerieten auch die Gäste in Schwierigkeiten. Emre Eser gelang mit einem fulminanten Schuss aus 30 Metern der Anschluss und Alpay Kaygisiz mit einem direkt verwandelten Freistoß von Höhe der Eckfahne der Ausgleich (44.). Nach dem Seitenwechsel drückte der FCA. Djamal Halfa Toga krönte eine Kombination mit der Führung und hatte die Chance, auf 4:2 zu stellen. Doch er setzte einen Foulelfmeter neben das Tor. Stattdessen gelang den Wölfen durch Mateo Panjic das 3:3 (58.), ehe Nazif Yilmaz mit dem 4:3 den Schlusspunkt setzte. Gräfelfing riskierte noch mal alles –aber ohne Ertrag. (hch)

TSV Gräfelfing: Kollo; Wehrig, Edelmann (C), Münch, Merkl, Yalcin, Preusse, Pranjic, Mitrov, Sommer, Wagner; Stubhan, Domesle, Lechner, Zürn, Kreuzer

Tore: 0:1 Wagner (3.), 0:2 Mitrov (19.), 1:2 Eser (29.), 2:2 Kaygisiz (44.), 3:2 Halfa Toga (47.), 3:3 Pranjic (58.), 4:3 Yilmaz (66.)

Bes. Vorkommnis: Halfa Toga/FCA verschießt Foulelfmeter (55.)