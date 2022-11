„Eklig spielen“ - TSV Gräfelfing will Fürstenried im Aufstiegskampf ein Bein stellen

Von: Michael Grözinger

Sascha Polecki will mit dem TSV Gräfelfing gegen Fürstenried überraschen. © Aleksandar Obradovic (FuPa)

Der TSV Gräfelfing trifft am Samstag auf den FC Fürstenried. Während die Gräfelfinger tief im Abstiegskampf stecken, schielt Fürstenried auf die Aufstiegsplätze.

Gräfelfing – Als der TSV Gräfelfing dem FC Fürstenried am ersten Spieltag dieser Kreisliga-Saison ein 0:0 abtrotzte, stand eine Frage im Raum: Sind die Wölfe besser als vermutet oder ist der Aufsteiger nicht so stark, wie TSV-Trainer Sascha Polecki es erwartet hatte, der die Fürstenrieder zu einem der Ligafavoriten gekürt hatte. Eine Halbserie später muss man beide Optionen eher ablehnen.

Gräfelfing spielte von Anfang an nur gegen den Abstieg und ist mittlerweile sogar Tabellenletzter, und der FCF arbeitete sich noch bis auf den aktuellen Platz drei vor. „Sie beweisen den Favoritenstatus“, sagt Polecki vor dem Rückspiel am Samstag in Gräfelfing (14 Uhr, Hubert-Reißner-Straße).

Der Wölfe-Coach hat mittlerweile eine andere Erklärung, warum seine Elf den damaligen Gastgebern zum Saisonstart ein Unentschieden abtrotzen konnte. „Sie waren personell geschwächt, und wir haben in dieser Phase einen ganz guten Fußball gespielt und waren nach der Vorbereitung fit.“ Vor dem Wiedersehen betont Polecki: „Die Vorzeichen sind anders als im Hinspiel.“

Im August zogen die Gräfelfinger dem spielstarken Aufsteiger, der den Ball gerne direkt durch die eigenen Reihen laufen lässt, den Zahn dadurch, dass sie „gut an den Männern dran standen“, erinnert sich Polecki. Das erwartet er auch am Samstag von seiner Elf, in die Routinier Andreas Gries zumindest für einen Kurzeinsatz zurückkehrt. Ganz wichtig für dieses „eklige Spiel“ (Polecki) dürfte Michael Wagner werden. Der defensive Sechser der Gräfelfinger leistete auch im Hinspiel starke Dienste vor der Abwehr. „Er ist für unsere Defensive sehr wichtig und hält den Jungs nach vorne den Rücken frei“, lobt der TSV-Coach den 26-Jährigen.

In der Offensive muss Polecki wieder mal umbauen. Toptorjäger Deniel Mitrov fehlt wegen einer Veranstaltung der Universität. Dafür kehrt Hamza Skoric nach fünf Spielen Sperre und zuletzt beruflich bedingtem Ausfall in den 16-Mann-Kader der Wölfe zurück. (mg)