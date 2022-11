Wichtige Punkte für Gräfelfing im Abstiegskampf - Wagner überragender Mann

Von: Michael Grözinger

Michael Wagner sorgte mit seinem Treffer für ein Novum in dieser Saison. Foto: TSV © TSV

Der TSV Gräfelfing hat am Wochenende überraschend mit 3:0 gegen den FC Fürstenried gewonnen. Überragender Mann war dabei Michael Wagner.

Gräfelfing – Natürlich kennt Sascha Polecki auch die offensiven Qualitäten von Michael Wagner. Schließlich hatte der Trainer bereits in der Vorsaison beim TSV Gräfelfing an der Seitenlinie gestanden, in der Wagner immerhin zwei Tore gelungen waren. Dennoch hob Polecki vor dem samstäglichen Duell mit dem spielstarken FC Fürstenried insbesondere die Defensivstärke des Mittelfeldspielers hervor.

Gegen den Tabellendritten gehe es vornehmlich darum, „eklig“ zu sein und dem Gegner so den Spaß zu nehmen – und dafür sei Wagner genau der richtige Mann.

Dass dem 26-Jährigen kurz nach der Pause per Fernschuss dann aber auch noch ein Tor gelingen würde, hatte Polecki nicht unbedingt erwartet. Mit dem zwischenzeitlichen 2:0 verschaffte Wagner den Wölfen nicht nur ein bisschen mehr Puffer und Luft, zugleich sorgte er damit für ein Gräfelfinger Novum in dieser Saison: Zum ersten Mal führte der TSV mit mehr als einem Tor Vorsprung – und fuhr schlussendlich mit 3:0 seinen zweiten (und höchsten) Sieg ein. (mg)