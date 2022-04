TSV Gräfelfing: Starke Abwehr stoppt Favoriten-Offensive - Wölfe schnuppern am Sieg

Von: Christian Heinrich

Teilen

Sah einen offenen Schlagabtausch mit dem Tabellenzweiten: Wölfe-Coach Sascha Polecki. © Dagmar Rutt

Als der eingewechselte Michael Merkl nach 70 Minuten die Latte traf, schnupperte der TSV Gräfelfing für einen kurzen Augenblick am Sieg gegen den FC Wacker München.

Gräfelfing – Trainer Sascha Polecki war mit der Nullnummer trotzdem nicht unzufrieden. Schließlich hatten die Münchner im Hinspiel seine Mannschaft mit 6:0 abrasiert und stehen in der Tabelle der Kreisliga 2 nicht umsonst auf dem zweiten Platz.

Was der Punkt für den Abstiegskandidaten wirklich wert ist, spürte Polecki, als er nach dem Abpfiff in die Gesichter des Gegners schaute. „Die waren mit dem Unentschieden alles andere als zufrieden“, bemerkte der Coach.

Dass sich zwischen den beiden so unterschiedlichen Konkurrenten ein offener Schlagabtausch entwickelte, lag auch am kleinen Gräfelfinger Kunstrasen, der den Platzherren in die Hände spielte. Die machten aus den Bedingungen das Beste und ließen Wacker kaum zur Entfaltung kommen. Die beiden Sechser Michael Wagner und Jeffrey Addae gönnten Münchens Spielmacher Norbert Bzunek keine Luft zum Atmen. „Wacker sind keine Mittel eingefallen, wie sie uns knacken können“, so Polecki.

So fehlten in einer spannenden Partie nur die Tore. Mit Felix Domesle und Nico Bohn konnte Polecki sogar auf den Sturm zurückgreifen, der in der Vorbereitung noch alles auseinander genommen hatte. Nur war den beiden anzumerken, dass sie nach Verletzungen noch Zeit brauchen. Deswegen traf es sich ganz gut, dass die so oft gescholtene Abwehr den Punkt garantierte. So lässt sich im Abstiegskampf noch einiges erreichen. (hch)

TSV Gräfelfing – FC Wacker München 0:0

TSV Gräfelfing: Kollo; Wehring, Edelmann, Huber, Stubhan, Domesle, Bohn, Lechner, Addae, Pranjic, Wagner; Merkl, Sapia