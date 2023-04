TSV Gräfelfing kann Spitzenreiter FC Wacker München nicht aufhalten

In dieser Szene durchgesetzt, am Ende hatten Johannes Huber und der TSV Gräfelfing wenig zu melden. Foto: Dagmar Rutt

Norbert Bzunek entscheidet die Partie

Von Michael Grözinger

Obwohl er am Samstag eine 0:3-Niederlage einstecken musste, hat der TSV Gräfelfing am Wochenende nicht wirklich etwas verloren.

Gräfelfing – Das liegt zum einen daran, dass die Pleite gegen Spitzenreiter FC Wacker München im Vorfeld zu erwarten gewesen war, wie auch TSV-Trainer Sascha Polecki befand: „Das waren keine fest eingeplanten Punkte, auch wenn es natürlich schön gewesen wäre.“ Zum anderen registrierten die Wölfe erleichtert, dass auch ihren Konkurrenten in der Abstiegszone der Kreisliga 2, die ebenfalls allesamt gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte spielten, keine überraschendenden Ergebnisse gelangen.

Und dass die zwei Teams auf den ersten Nichtabstiegsplätzen, SV Planegg-Krailling und TSV Milbertshofen, sich unentschieden trennten (siehe Bericht unten). So vergrößerte sich zwar Gräfelfings Abstand auf die gesicherte Zone auf sieben Punkte, der Relegationsplatz ist aber weiterhin nur einen Zähler entfernt.

Norbert Bzunek trifft doppelt vor der Pause

Im Spiel David gegen Goliath sorgte der Riese aus München früh für klare Verhältnisse: Nach einer abgefälschten Hereingabe brachte Salim Hussein Wacker bereits nach fünf Minuten in Führung, weitere fünf Minuten später nutzte FCW-Toptorjäger Norbert Bzunek die kurzfristige Demotivation der Wölfe nach dem frühen Rückstand und nagelte einen Distanzschuss aus 25 Metern in den Winkel. Mit seinem zweiten Tor machte Bzunek den Sack noch vor der Pause zu (30.).

In der zweiten Hälfte gestaltete der TSV das Spiel offener. „Es war am Ende nicht so klar, wir haben sie sogar phasenweise kontrolliert“, sagte Polecki, der zugab, dass Wacker womöglich nicht mehr mit voller Leistungsfähigkeit zugange gewesen war. Für echte Torgefahr konnte der TSV einmal mehr nicht sorgen. (mg)

TSV Gräfelfing – FC Wacker München 0:3 (0:3)

TSV Gräfelfing: Polecki; Wehrig, Kollo, Münch, Huber, Schullerus, Gries, Preusse, Addae, Zürn, Wagner (C); Burger, Scheicher, Czychon

Tore: 0:1 Hussein (5.), 0:2, 0:3 Bzunek (10., 30.)

Zeitstrafe: Preusse/Gräfelfing (11., überhartes Einsteigen)