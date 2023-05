„Erst in der Kneipe, dann beim Griechen“ – Gräfelfing feiert Klassenerhalt

Von: Michael Grözinger

Thomas Ochsenkühn ist Trainer vom TSV Gräfelfing II. © FuPa

Der TSV Gräfelfing feierte am Sonntag einen 3:1-Auswärtserfolg beim SV Lochhausen und machten damit den Klasenerhalt in der Kreisklasse perfekt.

Gräfelfing – Dass Sonntag war und tags darauf ein normaler Arbeitstag, hat die Fußballer des TSV Gräfelfing II nicht davon abgehalten, ihren frisch errungenen Klassenerhalt zu feiern. „Erst in einer Kneipe in der Nähe, und geendet hat es beim Griechen in Germering“, so Trainer Thomas Ochsenkühn über den Verlauf des Sonntags nach dem 3:1-Sieg beim SV Lochhausen.

Verdient hatten sich das die kleinen Wölfe allemal, schließlich waren sie wie in der Vorsaison in den entscheidenden Wochen hellwach gewesen. Der Erfolg im direkten Duell mit Lochhausen war der dritte Sieg in Serie.

Gräfelfing II: Mit zehn (!) Auswechselspielern nach Lochhausen

Dass es nach zähen Monaten beim Kreisklassisten so gut läuft, führt Ochsenkühn auf die Kontinuität im Team zurück. „Wir können endlich häufiger mit einer eingespielten Mannschaft spielen“, sagte er. Auch die Breite im Kader kommt dem TSV zugute, der am Sonntag mit der beeindruckenden Zahl von zehn Wechselspielern anreiste und bei dem laut Ochsenkühn stets mindestens 15 Kicker im Training aufschlagen. Einsatzwillen zeigten die Gräfelfinger auch in Lochhausen. „Jeder hat sich reingehauen“, lobte der Coach. Zur Belohnung gab’s das späte Tor zum 3:1, was den gewonnenen direkten Vergleich und somit den vorzeitigen Klassenerhalt mit sich brachte. (mg)