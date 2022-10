Sieglos-Serie will nicht enden - Gräfelfing verliert auch gegen Gern

Von: Michael Grözinger

Sascha Polecki ist Spielertrainer beim TSV Gräfelfing © Aleksandar Obradovic

Nach der Niederlage gegen die FT München Gern ist der TSV Gräfelfing nun seit sieben Spielen sieglos. Um die Abstiegsplätze zu verlassen, muss die Mannschaft von Spielertrainer Sascha Polecki schnellstens Punkten.

Gräfelfing – Sven Lechner bringt die Situation seines TSV Gräfelfing auf den Punkt. „Die FT Gern ist da, wo wir gerne wären: stabil im gesicherten Mittelfeld.“ Der Co-Trainer und seine Wölfe stehen allerdings aktuell tief drin im Tabellenkeller der Kreisliga 2. Die nächste Chance, sich ein bisschen nach vorne zu arbeiten, ließ Gräfelfing am Samstag gegen eben jene Gerner verstreichen.

Zu Hause setzte es eine klare 0:3-Pleite (0:2) für den TSV, bei dem einmal mehr Trainer Sascha Polecki für den verletzten Kai Kollo zwischen den Pfosten stand.

Früh in der Begegnung zeichnete sich ab, wo die Reise gegen die Münchner hingehen würde: Schon nach neun Minuten besorgte Constantin Greinacher das 1:0 für die Gäste, und als Jonathan Pauni das 2:0 nachlegte, war gerade erst eine halbe Stunde der Kreisliga-Partie absolviert.

Viele Tore kassierten die Wölfe in dieser Saison bereits mehrmals, zuletzt zeigte aber zumindest die Formkurve im Angriff nach oben. Drei ihrer bislang nur fünf Saisontore (in zehn Spielen) waren den Würmtalern in den vergangenen beiden Partien gelungen. Diesmal aber wollte der eigene Treffer nicht fallen. Lechner gibt die Marschrichtung für die kommenden Wochen vor: „Wir müssen noch mehr daran arbeiten, ein Tor zu erzielen.“ Und: „Wir kassieren immer noch ein bisschen zu viele Tore“, sagte der Co-Trainer, nachdem Gerns Fabian Janker den Gräfelfingern nach der Pause auch noch den dritten Treffer eingeschenkt hatte.

Zu hoch bewerten will Sven Lechner die Niederlage gegen die FT nicht. „Wir müssen unsere Punkte gegen die Teams holen, die mit uns unten stehen“, sagte er. Am kommenden Samstag gegen den viertplatzierten FC Kosova München hat der TSV dann – so gesehen – noch mal ein Bonusspiel. Spätestens Anfang November sollte allerdings der erste Sieg seit dem 1:0-Derbyerfolg gegen den SV Planegg-Krailling Anfang September her. Dann warten binnen einer Woche die Duelle mit den beiden Kellerkindern TSV Milbertshofen und FC Hertha München. (Michael Grötzinger)

TSV Gräfelfing –

FT München-Gern 0:3 (0:2)

TSV Gräfelfing: Polecki; Wehrig, Edelmann, Droubi, Schullerus, Gries, Scheicher, Huber, Addae, Sommer (C), Kreuzer; Pranjic, Burger, Preusse

Tore: 0:1 Greinacher (9.), 0:2 Pauni (30.), 0:3 Janker (83.)