TSV Gräfelfing: Mit nur 13 Mann im Test - dezimierte Wölfe spielen nur Remis

Von: Christian Heinrich

Kämpft mit Personalsorgen in der Vorbereitung: Sascha Polecki. © TSV Gräfelfing

Der TSV Gräfelfing geht mit großer Personalnot in die Vorbereitung. Nur gesunde Spieler standen Coach Sascha Polecki zum Test gegen Markt Indersdorf zur Verfügung.

Gräfelfing – Es sind keine leichten Zeiten für Sascha Polecki. Unter anderem weil die Inzidenzwerte sämtliche Rekorde in Deutschland brechen, hat auch der Fußballtrainer des TSV Gräfelfing mit absoluter Personalnot zu kämpfen. Eigentlich ist sein Kader so groß, dass er locker zwei Mannschaften aufstellen könnte, doch am Samstag brachte der Kreisligist nur 13 Spieler für das Vorbereitungsspiel zu Hause gegen den TSV Markt Indersdorf zusammen.

Selbst Oldie Andreas Gries musste aushelfen, damit der Coach wenigstens zwei Optionen zum Wechseln hatte. Am Ende reichte es gegen den Kreisklassisten nur zu einem 2:2-Unentschieden.

Im Gegensatz zum ersten Test gegen den TSV Ebersberg (6:3) stießen die Wölfe diesmal auf mehr Gegenwehr. Die Begegnung lief gerade elf Minuten, da gingen die Gäste aus dem Landkreis Dachau mit 1:0 in Führung. Die Würmtaler hatten die passende Antwort parat: Es dauerte noch nicht einmal eine Viertelstunde, ehe die Hausherren den Rückstand in Person von Felix Domesle egalisierten. Doch damit nicht genug: Acht Minuten vor der Pause gelang Jeremy Stubhan das 2:1 für Gräfelfing. Die Freude über die Führung währte jedoch nicht lange. Ebenfalls noch in der ersten Halbzeit glich Markt Indersdorf zum 2:2 aus. Nach dem Seitenwechsel kamen keine Tore mehr hinzu.

Bereits am Mittwoch steht für die Wölfe das nächste Testspiel an. Dann empfangen sie um 19.15 Uhr Kreisligist SV Günding. (hch)