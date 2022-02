TSV Gräfelfing: Feinschliff am Königssee - aber kein Fußballspiel im Trainingslager

Von: Christian Heinrich

Hat die Zeit am im Berchtesgadener Land genossen: Sascha Polecki. © TSV Gräfelfing

Der TSV Gräfelfing ist zum Ende des Trainingslager personell stark dezimiert. Die geplanten Testspiele wurden abgesagt oder verschoben. Coach Polecki ist trotzdem zufrieden.

Gräfelfing - Sascha Polecki zieht ein positives Fazit nach dem Trainingslager in Schönau am Königssee: „Es war eine schöne Zeit.“ Der Trainer des TSV Gräfelfing war mit 14 Fußballern ins Berchtesgadener Land gefahren, um dem Kreisliga-Team den Feinschliff für den Kampf um den Klassenerhalt zu verpassen. Dass die Zahl der Teilnehmer am Ende überschaubar war, lag zum einen an der Pandemie, zum anderen an der Prüfungsphase an Schulen und Universitäten.

Fußball gespielt wurde während des Trainingslagers nicht. Auch das geplante Testspiel am Sonntag gegen den TSV Geiselbullach wurde auf den Donnerstag verschoben (19.15 Uhr, Hubert-Reißner-Straße). „Es hätte keinen Sinn gehabt, da Verletzungen zu provozieren“, sagt Polecki. Einige Spieler hätten unter Nachwirkungen der verschiedenen Einheiten zu leiden gehabt.

Der Coach legte den Schwerpunkt vor allem auf Gymnastik und schickte sein Team auch mal zum Langlauf. Über die Tage kristallisierte sich zunehmend heraus, dass Spieler wie Simon Edelmann und Maximilian Demme eine wichtige Führungsposition in der Mannschaft einnehmen. Aber auch die Neuzugänge Fabian Zürn und Sven Lechner integrierten sich hervorragend und übernehmen Verantwortung. „Sie haben jede Einheit mitgezogen“, lobte Polecki die beiden für ihr Engagement. Einigen Nachholbedarf in dieser Hinsicht haben noch ein paar Junge, denen teilweise noch nicht bewusst zu sein scheint, was in den kommenden Wochen für den TSV auf dem Spiel steht. Aber das kann ja noch werden. (hch)