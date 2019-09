Gegenfurtner: „Die sind brutal aufgestellt“

DJK Pasing imponiert Gräfelfings Coach Gegenfurtner

von Christian Heinrich

Bernd Gegenfurtner ist beeindruckt. „Die sind brutal aufgestellt.“ So lautete das Fazit des Trainers des TSV Gräfelfing nach der verlegten Partie der DJK Pasing am vergangenen Mittwoch gegen den SV Lochhausen.

Beim 4:1-Sieg der Deutschen Jugendkraft über den Aufsteiger imponierten Gegenfurtner in erster Linie die Routiniers Frederic Goller und Muhamet Mucoli. Die beiden Mittelfeldspieler waren nicht nur für je einen Treffer verantwortlich, sie führten auch glänzend Regie. „Sie sind nicht mehr so leicht auszurechnen“, erklärt Gegenfurtner. Ihre neuen Rollen hätten die beiden Torschützen vom Dienst noch gefährlicher gemacht. Wie stark das Duo wirklich ist, können die Wölfe am Sonntag ab 15 Uhr auf der Sportanlage an der Agnes-Bernauer-Straße herausfinden, wenn sie bei der DJK zum Stelldichein geladen sind.

Die Tabelle der Kreisliga 2 führt die beiden Rivalen torgleich (7:3) und punktgleich (7) auf Rang drei. „Wir werden mal schauen, wie gut sie sind“, sagt Gegenfurtner, der sich im direkten Duell einige neue Erkenntnisse über den Gegner verspricht. Seine eigene Mannschaft legte einen sehr ordentlichen Saisonstart hin. Allerdings bereiten die vielen Verletzten dem Coach große Sorgen. „Wir kommen auf dem Zahnfleisch daher“, klagt Gegenfurtner. Michael Wagner fällt wegen einer Mittelohrentzündung aus. Für ihn wird Michael Merkl die Schaltzentrale im defensiven Mittelfeld besetzen. Außerdem zog sich Belmin Idrizovic, der in allen drei bisherigen Spielen für den TSV getroffen hatte, eine Zerrung zu. „Wir versuchen, auch ohne ihn stattzufinden“, sagt der Übungsleiter, der hofft, dass sein Team auch ohne den Stürmer in der Offensive etwas bewirken kann.

Immerhin ist Jose Vieira mit von der Partie, der ebenso wie Idrizocic einen Lauf hat. Auch Philipp Vogel wird wegen einer Verletzung an der Schulter wochenlang ausfallen. Hinzu kommt, dass Florian Holztrattner die nächsten Wochen im Urlaub ist, bevor er in der Schweiz sein Studium beginnt.