TSV Gräfelfing: Pflichtsieg über Schlusslicht Hertha? „Das Wort muss man fast in den Mund nehmen“

Von: Michael Grözinger

Sascha Polecki steckt mit dem TSV Gräfelfing weiter im Abstiegskampf. © Aleksandar Obradovic (FuPa)

Ein Wort begleitet die Fußballer des TSV Gräfelfing seit mehr als zwei Jahren: Baustelle.

Gräfelfing – Im Zuge der großen Um- und Neubaumaßnahmen des Vereins auf dem Gelände an der Hubert-Reißner-Straße sind die Wölfe seit drei Saisons ein wenig heimatlos. Zwar spielen sie weiter auf den ihnen bekannten Plätzen, die Kabinen vor Ort können sie allerdings nicht nutzen. Stattdessen ziehen sie sich in Containern um und verrichten in mobilen Toilettenkabinen ihre Notdurft.

All das trage seinen Teil dazu bei, dass es bei den Kreisliga-Kickern seit zwei Jahren sportlich ziemlich bescheiden laufe, sagt Trainer Sascha Polecki. Kommende Woche stehe eine Baustellenbesichtigung mit einigen Funktionären an. Dann erhofft er sich Neuigkeiten zum Zeitplan, wann die Fußballer wieder einen vernünftigen Rückzugsort bekommen. „Das hat großen Einfluss auf Zusammenhalt und Teambuilding“, sagt der Coach. „Nach Trainings oder Spielen sitzt man in einer warmen Kabine mit Duschen lieber zusammen.“

Dass die Baumaßnahmen nicht alleine Schuld tragen an der Misere der Wölfe, die aktuell wie schon über weite Strecken der Vorsaison tief im Tabellenkeller stecken, weiß Polecki natürlich. Die sportlichen Baustellen sind das zweite Problem, das ihn beschäftigt. Mal treten sie vorne auf, wenn seiner Elf einfach keine Tore gelingen wollen, mal hinten, wenn wieder Tag der offenen Tür in der Gräfelfinger Defensive ist.

Dieser Samstag wäre ein guter Tag, um endlich einmal sowohl offensiv als auch defensiv zu überzeugen. Schließlich empfängt der TSV als Vorletzter Schlusslicht FC Hertha München zum absoluten Kellerkracher (14 Uhr, Hubert-Reißner-Straße). Ein Pflichtsieg? „Das Wort muss man fast in den Mund nehmen“, gibt Polecki zu, der auf die verletzten Andreas Gries und Khalil Droubi sowie auf Jeffrey Addae (privat verhindert) verzichten muss. Dafür verstärkt Routinier Philip Sterr die gut besetzte Offensive.

Die Gäste, Bezirksliga-Absteiger, sind in katastrophaler Form. Auf vier Punkte aus den ersten zwei Saisonspielen folgten zuletzt zehn Niederlagen. Das könne aber auch gefährlich sein, warnt Polecki. Zumal sich seine Elf häufig schwer tat, wenn sie selbst das Spiel machen musste. Mit sportlichen Baustellen müssen sich beide kriselnden Teams beschäftigen. (mg)