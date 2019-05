TSV Gräfelfing II: Belohnung verpasst und baden gegangen

Klare Niederlage gegen TSG Pasing

von Michael Grözinger

Die Reserve des TSV Gräfelfing hat es im Nachholspiel am Donnerstagabend verpasst, Favorit TSG Pasing ein Bein zu stellen.

Gräfelfing– Zwar empfand TSV-Trainer Adis Letica den Tabellenzweiten als nicht allzu stark und gab an, es seien deutlich gefährlichere Mannschaften in der Kreisklasse 3 unterwegs. Dennoch mussten sich die Gräfelfinger nach 90 Minuten mit 0:4 geschlagen geben.

Letica bezeichnete die Höhe der Niederlage als nicht angemessen. „In den ersten 35 Minuten haben wir überragend gespielt“, sagte der Coach. Im letzten Drittel fehlte seiner Mannschaft jedoch der nötige Zug zum Tor. „Wir haben uns nicht belohnt.“ Michael Merkl ließ per Kopf nach einem Eckball die einzige echte Torchance der kleinen Wölfe liegen. Besser machten es die Gastgeber aus Pasing nach 40 Minuten, von denen bis dato kaum Gefahr ausgegangen war. Die TSG nutzte eine Unachtsamkeit in Gräfelfings Defensive zum 1:0. Nach der Pause hatte Julian Wickenrieder das 1:1 auf dem Fuß, machte aber einen Haken zu viel, und im Gegenzug stellte Pasing auf 2:0. „Dann war die Luft raus“, sagte Letica.

Einfacher wird es für seine Mannen am Sonntag sicherlich auch nicht, wenn der TSV bei NK Dinamo München gastiert (15 Uhr, Bienenheimstraße). „Sie haben in der Hinrunde den besten Fußball aller Teams gespielt“, so Letica über den Tabellendritten. Erschwerend kommt hinzu, dass der Gräfelfinger Kader extrem stark dezimiert ist. Möglicherweise muss der Coach sogar selbst die Schuhe schnüren.

TSG Pasing – TSV Gräfelfing II 4:0 (1:0)

TSV Gräfelfing II: Schulze; Konarski, Czychon, Bitic, Wickenrieder, Babic, A.Schmidt, Merkl (C), Sönmezcicek, von der Reith, Vogel; Lippert, Sommer, Doetsch

Tore: 1:0 Geith (40.), 2:0 Kaminaris (47.), 3:0 Böhm (55.), 4:0 Köhler (79.)