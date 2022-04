TSV Gräfelfing II: Kleine Wölfe verpassen Anschluss im hitzigen Spiel gegen den ESV München II

Von: Michael Grözinger

Zwei Punkte verschenkt: Der TSV Gräfelfing II um Kevin Nguyen (l.) spielte 1:1. © msw

Der TSV Gräfelfing II lies im Kampf um die ersten Plätze Punkte gegen den ESV München II liegen. Zudem überschattete das A-Klassen-Duell ein unschönes Ende.

Gräfelfing - „So lange es noch möglich ist, werden wir alles geben“, sagt Thomas Ochsenkühn. Dem Trainer des TSV Gräfelfing II ist nach dem 1:1-Unentschieden am Dienstag im Nachholspiel gegen den ESV München II aber bewusst, „dass wir definitiv nur noch Verfolger sind“. Eigentlich wollten die kleinen Wölfe mit einem Sieg wieder eine Hauptrolle im Aufstiegskampf der A-Klasse 3 übernehmen.

Fünf Spieltage vor Schluss haben die Würmtaler Fußballer nun allerdings fünf Punkte Rückstand. Nach ausgeglichener Anfangsphase übernahm der TSV am Dienstag das Kommando und ging durch Quirin Hofer verdient 1:0 in Front (29.). Anstatt sich weitere Chancen herauszuspielen, sorgte ein Abspielfehler in der Abwehr für den Ausgleich (80.). Gräfelfings Schlussoffensive nach drei Platzverweisen brachte nichts mehr ein. (Michael Grözinger)