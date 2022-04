TSV Gräfelfing II: Wegweisendes Duell gegen FC Kosova München II - Sprung auf Rang drei möglich

Von: Michael Grözinger

Könnte mit seiner Mannschaft bei einem Sieg bis auf einen Punkt auf den heutigen Gegner vorrücken. © Walter Wohlrab

Unter der Leitung von Coach Thomas Ochsenkühn muss die Zweite des TSV Gräfelfing heute Abend gegen die Zweitvertretung des FC Kosova München ran.

Gräfelfing - Für den TSV Gräfelfing II steht heute Abend ein richtungsweisendes Spiel in der A-Klasse 3 an. Die fünftplatzierten kleinen Wölfe empfangen ab 19.15 Uhr den FC Kosova München II an der heimischen Hubert-Reißner-Straße. Die Gäste stehen aktuell auf dem zweiten Rang, der zum Aufstieg berechtigt. Bei einem Sieg würden die Gräfelfinger Fußballer dem direkten Konkurrenten bis auf einen Punkt auf die Pelle rücken. Außerdem hat der TSV noch zwei Spiele mehr in der Hinterhand. Auch mit einem Unentschieden würde das Team von Coach Thomas Ochsenkühn daher noch voll im Aufstiegsrennen mitmischen, eine Niederlage hingegen wäre ein weiterer Dämpfer nach bereits zwei Pleiten in den vergangenen drei Partien. (Michael Grözinger)