TSV Gräfelfing II: Kleine Wölfe bleiben hungrig

„Platz sieben ist drin“

von Michael Grözinger

Auch wenn es sportlich gesehen für den TSV Gräfelfing II um nichts mehr geht, ist es für Trainer Adis Letica selbstverständlich, die Spiele weiter voll konzentriert anzugehen.

„Es geht auch darum, die eigenen Ziele zu erreichen. Ich habe in der Winterpause, als wir Letzter waren, gesagt, Platz sieben ist drin“, sagt Letica, der am vergangenen Wochenende mit seiner Mannschaft den Klassenerhalt sicherstellte. „Und das ist auch so, wenn wir noch zwei Siege holen.“ Außerdem wolle man sich im Abstiegskampf der Kreisklasse 3 keine Wettbewerbsverzerrung vorwerfen lassen. Daher spielen die kleinen Wölfe am Samstag auf Sieg, wenn sie beim Vorletzten SV Pullach II gastieren (14 Uhr, Gistlstraße). Der fiel zuletzt negativ auf: Von den vergangenen fünf Partien absolvierten die Isartaler nur drei, zweimal traten sie nicht an. Ähnliches erwartet Letica für Samstag nicht. „Ich gehe davon aus, dass es stattfindet“, so der Coach, der wieder auf Michael Gruber zurückgreifen kann. Im Tor wird Ersatzmann Valentin Kursawe stehen. „Als Belohnung dafür, dass er sich während der gesamten Saison ohne zu murren hinten angestellt hat“, wie Letica meint. Zwei Spieler aus der Jugend füllen den TSV-Kader auf.