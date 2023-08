„Gegen die habe ich in den letzten 25 Jahren noch nie gespielt“: Unbekannte Liga für kleine Wölfe

Teilen

Der TSV Gräfelfing II findet sich in einer unbekannten Liga wieder. © Michael Schönwälder

Der TSV Gräfelfing stellt ab dieser Saison zwei Mannschaften in der Kreisklasse. Deshalb hat es die Reserve jetzt mit unbekannten Gegnern zu tun.

Gräfelfing – Auch nach vielen Jahren im Münchner Amateurfußball gibt es für Marcel Konarski noch neue Fußballplätze zu entdecken. „Mannschaften wie TSV Turnerbund oder ESV München-Ost kenne ich überhaupt nicht. Gegen die habe ich in den letzten 25 Jahren noch nie gespielt“, sagt Konarski, ehemaliger Kapitän und seit dieser Saison Spielertrainer der zweiten Herrenmannschaft des TSV Gräfelfing.

Der 31-Jährige freut sich auf die vielen unbekannten Gegner, auf die er mit den kleinen Wölfen in der kommenden Saison trifft. Denn die Gräfelfinger Zweite wechselte von der Kreisklasse 3 in die Kreisklasse 4.

Wir haben schon eine Chance, drinzubleiben.“

Auslöser dafür ist der Abstieg der ersten Mannschaft aus der Kreisliga, der dazu führte, dass der TSV nun zwei Herrenmannschaften in der gleichen Spielklasse stellt (wir berichteten). Ein freiwilliger Abstieg in die A-Klasse, um den Ligaunterschied zu wahren, sei keine Option gewesen, betont Konarski. Zumal sich die Mannschaft diesen Klassenerhalt dank eines starken Endspurts in der Vorsaison auch redlich verdient hatte.

In dieser Runde dürfte es allerdings noch etwas schwerer werden, den Ligaverbleib zu schaffen, schließlich rückten zahlreiche Leistungsträger gemeinsam mit Trainer Thomas Ochsenkühn in die erste Mannschaft auf. „Ich kann es noch nicht so gut einschätzen, weil ich viele Mannschaften in der Liga eben nicht kenne“, sagt Konarski. Er ergänzt aber: „Wir haben schon eine Chance drinzubleiben.“

Erste und Reserve werden sich gegenseitig aushelfen

Nachdem erste und zweite Mannschaft anfangs gemeinsam trainiert hatten, erfolgte vor rund zwei Wochen ein Schnitt samt Trennung beider Kader. „Der eine oder andere hätte sich zwar eher in der Ersten gesehen, aber wir spielen ja ohnehin in der gleichen Liga“, sagt der Spielertrainer. Zudem werde man sich bei Bedarf selbstverständlich gegenseitig aushelfen.

Ein echtes Grundgerüst der neuen zweiten Mannschaft muss sich erst noch bilden. Dazu gehören laut Konarski neben ihm selbst etwa die Brüder Konstantin und Bastian Lippert, zudem gibt es mit Vincenzo Serra (zuletzt vereinslos) und Manuel Pereira (TSV Großhadern II) zwei externe Neuzugänge. Außerdem sei geplant, immer wieder A-Junioren zusätzlich zu ihren in der Regel am Freitagabend angesetzten Spielen auch im Herrenbereich einzusetzen.

Konarski selbstbewusst: „Die haben da auf jeden Fall Bock drauf und schaffen das auch“

„Die haben da auf jeden Fall Bock drauf und schaffen das auch“, sagt Konarski. Er selbst fühlt sich in seiner neuen Rolle bisher wohl. „Es ist schon mehr Aufwand, aber ich wusste ja, worauf ich mich einlasse.“ Wer ihm als Kapitän nachfolgt, ist noch nicht entschieden.

Um sich als neu zusammengewürfeltes Team zu finden, war die Vorbereitungszeit laut Spielertrainer etwas zu kurz, in den Testspielen (zwei Niederlagen, ein Sieg) erkannte er aber schon einige positive Ansätze. Und wie es aussieht, könnten die kleinen Wölfe noch deutlich mehr Vorbereitungszeit bekommen.

Wegen zahlreicher Urlauber hat der für den zweiten Spieltag vorgesehene Gegner, FC Sportfreunde, um Spielverlegung gebeten, der ebenfalls dezimierte TSV sagte gerne zu. Das für 19. August geplante Auftaktspiel gegen die SpVgg Haidhausen II würden die Gräfelfinger ebenfalls gerne verschieben. Dann würde der Saisonstart erst am 2. September gegen den SV Pullach II erfolgen.

Vorbereitungsplan

Testspiele: TSV Gräfelfing II – SV Aubing II 1:4, TSV Gräfelfing II – TSV Eintracht Karlsfeld II 0:5, SV Puchheim – TSV Gräfelfing II 1:3, TSV Gräfelfing II – TSV Hohenbrunn (Samstag, 12. August, 13 Uhr)

Erstes Punktspiel: TSV Gräfelfing II – SpVgg Haidhausen II (Samstag, 19. August, 13 Uhr – Verlegung möglich)