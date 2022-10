Befreiungsschlag für TSV Gräfelfing II und TSV Neuried III - TSV Neuried II ohne Spiel

Philipp Vogel © TSV Gräfelfing

Der TSV Gräfelfing II besiegt den TSV Moosach-Hartmannshofen II. Der ESV München ist gegen den TSV Neuried II nicht angetreten. Der TSV Neuried III gewinnt gegen den ESV München II.

„Vielleicht ist der Knoten vorne jetzt geplatzt“, sagte Trainer Thomas Ochsenkühn nach dem 4:3-Sieg des TSV Gräfelfing II bei der zweiten Mannschaft des TSV Moosach-Hartmannshofen. Fast noch besser als die vier Tore hat dem Trainer gefallen, dass seine Mannschaft nie aufgegeben hat. Nur zwei Minuten nach dem 0:1 (38.) glich Gräfelfings Kevin Ngyuyen nach einem 30-Meter-Pass von Philipp Vogel aus.

In der 66. Minute setzte sich Florian Schlüter über rechts durch und bediente Nguyen. In der 78. Minute traf Phillip Adlmüller für Moosach zum 2:2. Zwar brachte Leon Richter Gräfelfing in der 82. Minute wieder in Führung. Aber die Gastgeber glichen durch Christopher Richter erneut aus (85.). „Mit letzter Kraft“, wie Ochsenkühn befand, erzielte Vogel den Gräfelfinger Siegtreffer. (sr)

TSV Moosach-Hartmannsh. II - TSV Gräfelfing II 3:4 (1:1)

TSV Gräfelfing II: Löhr; Konarski, Popic, Rötzerl, Papesch, Bartmann, Nguyen, Lippert (C), Richter, Vogel, Knill; Titze, Daniell, Schlüter

Tore: 1:0 Hütter (38.), 1:1, 2:1 Nguyen (38., 66.), 2:2 Adlmüller (78.), 2:3 Richter (82.), 3:3 Ditterich (85.), 3:4 Vogel (90.+1),

Gelb-Rot: Lippert (Gräfelfing/90.+3)

KREISKLASSE - TSV Neuried II: Gegner nicht angetreten

Die für Samstag angesetzte Partie des TSV Neuried II gegen den ESV München hat nicht stattgefunden. Nach Auskunft von Neurieds Trainer Efecan Ölmez hatte der ESV wegen zahlreicher Corona-Ausfälle kurzfristig um Verlegung gebeten und sei dann nicht angetreten, nachdem Neuried mitgeteilt hatte, nicht verlegen zu wollen. (sr)

A-KLASSE 3: Neuried III verlässt Abstiegsplätze

Mit einem deutlichen 4:1-Heimsieg gegen die Reserve des ESV München hat die dritte Mannschaft des TSV Neuried vorerst den Sprung von den Abstiegsplätzen geschafft. Die Neurieder gerieten in der neunten Minute in Rückstand, durch Michael Buchberger aber umgehend aus. Noch vor der Pause traf Buchberger auch zur Führung 2:1. Julian Roos und Kadir Sönmezcicek sorgten für ein eindeutiges Ergebnis. (sr)

TSV Neuried III – ESV München II 4:1(2:1)

TSV Neuried III: Eisend; Zipfel, Kürn, Wegmann (C), Könze, Roos, Wegscheider, Jakovljevic, Buchberger, Schur, Schweda; Aust, Hoti, Sönmezcicek

Tore: 0:1 Steigueber (.), 1:1, 2:1 Buchberger (10, 33.), 3:1 Roos (64.), 4:1 Sönmezcicek (67.).