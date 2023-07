Gräfelfings Ochsenkühn setzt auf Teamgeist: „Werde mich jetzt nicht mit Laptop draußen hinsetzen“

Beim TSV Gräfelfing hat Thomas Ochsenkühn die erste Mannschaft als Trainer übernommen. Zuvor war er Coach des Reserve-Teams.

Gräfelfing – Seit diesem Sommer ist Thomas Ochsenkühn nicht mehr Trainer der zweiten, sondern der ersten Mannschaft des TSV Gräfelfing. Nach dem Abgang von Sascha Polecki hat Ochsenkühn, der die Reserve-Fußballer seit 2019 betreut hatte, das Traineramt bei der Ersten übernommen. So richtig viel verändert hat sich für ihn seitdem aber nicht. „Ich merke bisher keinen großen Unterschied“, sagt der 59-Jährige.

Lediglich an einigen Dingen zeige es sich, dass er nun für eine erste Mannschaft verantwortlich ist, etwa wenn während des Aufwärmprogramms nicht mehr geredet und herumgeblödelt werde. „Es sind nur Kleinigkeiten, aber ausschließlich positive“, sagt der erfahrene Coach.

Selbe Liga, selber Verein, andere Mannschaft: TSV Gräfelfing mit zwei Teams in der Kreisklasse

Auch die Spielklasse hat sich für Ochsenkühn nicht verändert, schließlich war er mit der zweiten Mannschaft nach dem Aufstieg 2022 bereits im vergangenen Jahr in der Kreisklasse angetreten. Nachdem die Herren 1 aus der Kreisliga abgestiegen sind, stellt der TSV in der kommenden Saison – wie berichtet – nun zwei Herrenmannschaften in unterschiedlichen Kreisklassen-Staffeln.

Die Mannschaft kennt er ebenfalls gut, auch mehrere Spieler, die bisher die Schuhe für die Zweite geschnürt hatten, laufen inzwischen für die Erste auf. Seinen Stil als Trainer möchte Ochsenkühn auch nicht verändern, nur weil er nun für das Aushängeschild der Gräfelfinger Fußballabteilung verantwortlich ist.

„Ich werde jetzt nicht anfangen, mich mit dem Laptop draußen hinzusetzen.“

„Ich werde jetzt nicht anfangen, mich mit dem Laptop draußen hinzusetzen“, kündigt er an. Vielmehr stehe für ihn stets das Zwischenmenschliche im Vordergrund. „Darauf lege ich großen Wert“, betont Ochsenkühn.

Dieser Punkt dürfte wohl auch mit ausschlaggebend für die Verantwortlichen gewesen sein, ihm gemeinsam mit seinem langjährigen Co-Trainer Chris Scheippl die Aufgabe anzuvertrauen, das Team nach dem Abstieg und einem personellen Umbruch zu übernehmen. Ochsenkühn ist es wichtig, nach Training und Spiel gemeinsam zusammenzusitzen, Probleme offen anzusprechen und mögliche Missverständnisse schnell aus der Welt zu schaffen.

Beide Teams trainieren vorerst zusammen – Ochsenkühn stellt Spaß in den Vordergrund

Zudem möchte er, dass zwischen erster und zweiter Mannschaft ein echtes Miteinander herrscht. „Wir wollen viel zusammen machen, zum Beispiel auch gemeinsame Ausflüge“, kündigt er an. Auch das Training fand in den ersten Vorbereitungswochen gemeinsam statt, eine vorläufige Trennung sollte an diesem Wochenende erfolgen.

Mit 59 Jahren trainiert Ochsenkühn erstmals eine erste Herrenmannschaft. Auf eine sogenannte Trainerkarriere legte der Coach, der als Spieler für mehrere Vereine im Münchner Raum aktiv war, aber nie allzu großen Wert. „Mir ist vor allem wichtig, dass es Spaß macht und der Umgang mit den Jungs passt“, sagt er.

Ochsenkühn zufrieden mit neuer Aufgabe – bleibt er langfristig TSV-Coach?

Seine Laufbahn begann als F-Jugendtrainer seines Sohnes Daniel beim SV Germering, er war lange Jahre auch dessen Jugendtrainer, und inzwischen spielt sein Sohn ebenfalls in der ersten Mannschaft des TSV Gräfelfing. „Es ist nicht immer einfach, wir fetzen uns schon mal, aber ich höre mir auch andere Meinungen an“, sagt der Coach.

Sowohl sportlich als auch stimmungsmäßig ist er mit den ersten Wochen in seiner neuer Position sehr zufrieden, auch wenn es am Wochenende einen ersten Dämpfer gab (siehe Kasten). Wohin das kurz-, mittel- oder gar langfristig führt, darüber möchte er aber lieber noch nicht spekulieren. „Momentan schaut es super aus, aber man weiß im Fußball nie, wie es in ein paar Wochen ist“, sagt Ochsenkühn. (Tobias Empl)