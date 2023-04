Drei Scorer nach Genesung von Schlüsselbeinbruch: Domesle hält TSV Gräfelfing am Leben

Von: Michael Grözinger

Felix Domesle wurde gegen Oberföhring bereits nach 63 Minuten ausgewechselt und traf trotzdem doppelt. © TSV Gräfelfing

Der TSV Gräfelfing hat in der Kreisliga 2 neue Hoffnung geschöpft. Felix Domesle hat sich gerade erst von seiner Verletzung erholt und traf prompt.

Gräfelfing – Das Problem des TSV Gräfelfing in dieser Saison ist relativ klar: Der Fußball-Kreisligist schießt zu wenige Tore und steckt deshalb bereits seit Monaten tief im Tabellenkeller fest. Bis zum vergangenen Wochenende hatten die Wölfe in 20 Spielen gerade einmal magere 17 Treffer erzielt und damit mit Abstand die wenigsten in der gesamten Kreisliga 2.

Kreisliga München: TSV Gräfelfing schlägt Rot-Weiss Oberföhring dank Felix Domesle

Am Sonntag schickte sich ein 19-Jähriger dann an, etwas an der miserablen Statistik zu ändern: Felix Domesle, frisch von einem Schlüsselbeinbruch genesen, schoss den TSV im Kellerduell bei Schlusslicht FC Rot-Weiß Oberföhring mit zwei Toren und einer Vorlage fast im Alleingang zum 3:0-Sieg.

Wölfe-Trainer Sascha Polecki betonte nach der Partie, wie wichtig Domesle mit seinem Torriecher für das Team ist. Bleibt dem Coach nur zu hoffen, dass der Angreifer in den verbleibenden fünf Spielen möglichst oft auflaufen kann – und Gräfelfing im Optimalfall zum Klassenerhalt schießt. Die Torquote des 19-Jährigen kann sich nämlich anders als die der kompletten Mannschaft mehr als sehen lassen: Der Toptorjäger des TSV benötigte für seine fünf Saisontreffer (siehe unten) nur sechs Spiele. (mg)