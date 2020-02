Frühe Führung durch Emre Yalcin reicht nicht für Sieg

TSV Gräfelfing unterliegt dem ATSV Kirchseeon mit 2:4

Gräfelfing-Coach Bernd Gegenfurtner standen nur 13 Kicker zur Verfügung. Der Kader musste also mit Spielern aus der Reserve aufgefüllt werden.

Gräfelfing–Die Fußballer des TSV Gräfelfing sind mit einer Niederlage in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Die Wölfe verloren gegen den ATSV Kirchseeon mit 2:4 (1:1). Die Niederlage fiel deutlicher aus, als das Kräftemessen zwischen den beiden Sparringspartnern tatsächlich war. Erst in der letzten Minute sorgte Adrian Neumann mit dem Treffer zum Endstand für das klare Resultat.

Trainer Bernd Gegenfurtner standen zum Aufgalopp in die Testspielserie nicht mehr als 13 Kicker zur Verfügung. Unter ihnen befand sich mit Liviu Badescu auch ein Neuzugang, der während der Winterpause vom FC Viktoria in den Wolfsbau gewechselt war. Der Coach musste jedoch improvisieren und bot mit Kadir Sönmezcicek und Marcel Konarski auch zwei Spieler aus der Reserve auf.

Trotz der bunten Auswahl, die der Tabellenneunte der Kreisliga München 2 auf den eigenen Kunstrasen beorderte, lief es von Beginn an hervorragend. Die frühe Führung von Emre Yalcin glich Daniel Alberter allerdings bereits drei Minuten später für den ATSV Kirchseeon aus. In der zweiten Hälfte verloren die Wölfe etwas die Linie. Innerhalb von sieben Minuten zogen die Gäste, die in der Münchener Kreisliga 3 auf Rang zehn überwintern, durch Treffer von Corbinian Huber und Danny Hahne auf 3:1 davon. Michael Wagner brachte den TSV jedoch postwendend wieder bis auf ein Tor heran. Mehr sprang für die Platzherren trotz eifrigen Bemühens nicht mehr heraus. Stattdessen mussten sie noch das 2:4 in der Schlussminute hinnehmen.