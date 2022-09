TSV Gräfelfing: Auch wegen der Wiesn? 19 Spieler sagen ab – Trainer Polecki sieht Gesprächsbedarf

Stand erstmals wieder an der Seitenlinie: Trainer Sascha Polecki wurde nicht als Torwart gebraucht. ArcHIV-FOTO: Dagmar Rutt © DAGMAR RUTT

Der TSV Gräfelfing sieht im Heimspiel gegen den MTV München kein Land. 19 Absagen hat Trainer Polecki davor kassiert, er verlangt mehr Bereitschaft von seinen Spielern.

Gräfelfing – „Es war ein gebrauchter Tag“, befand Sascha Polecki. Erstmals seit Wochen musste der Trainer des TSV Gräfelfing am Samstag nicht als Aushilfstorwart selbst mit auf dem Platz stehen, sondern konnte das Spiel wieder von der Seitenlinie aus ansehen. Bei der 0:4-Heimpleiten gegen den MTV 1879 München bekam er dann aber fußballerisch nicht allzu viel Aussagekräftiges zu sehen.

Die Mannschaft, die auf dem Feld stand, war zwangsweise auf mehreren Positionen verändert. „Es hatte sich im Verlauf der Woche schon angedeutet“, sagte Polecki. „Die Trainingsbeteiligung war schon nicht besonders hoch und bis Samstag hatten wir 19, teils sehr kurzfristige, Absagen gezählt.“ Krankheit, Verletzungen, Urlaub: Alles sei dabei gewesen, „und natürlich auch die Wiesn und andere Ausreden“, merkte der Trainer kritisch an.

Der plötzliche Abfall in der Bereitschaft, für die Mannschaft bereit zu stehen, lässt bei ihm die Alarmglocken angehen. Die Erinnerung an die Vorsaison, in der sich der TSV mühsam ins Ziel rettete und gerade so den Abstieg vermied, ist bei ihm noch präsent. „Ich dachte nach den letzten Wochen, diese Zeiten seien vorbei“, gestand Polecki nach dem Spiel. „Heute habe ich mir verkniffen, etwas zu sagen. Aber jetzt müssen wir die Jungs in die Pflicht nehmen und offenbar noch mal klar machen, dass Fußball nicht nur eine Gaudiveranstaltung ist.“

Die Elf, die am Anfang auf dem Platz stand – auf der Bank saß nur Polecki –, war in diese Kritik nicht mit eingeschlossen. Auch die Leistung sah Polecki nicht nur negativ. „Wir hatten vor dem Rückstand und auch danach unsere Chancen. Der Gegner war nicht unbedingt stärker“, fand er. Der MTV hatte zwar mehr vom Spiel, erst recht, nachdem sich Hamsa Skoric sich kurz nach dem 0:1 (20.) nach einem Foul zu einem Schubser hinreißen ließ und mit Rot vom Platz musste.

„Wir haben dann mit nur noch einem Stürmer gespielt, der nicht viel ausrichten konnte. Aber wir haben gut verteidigt“, lobte Polecki. Bis zur 67. Minute ließen die Gastgeber kein weiteres Gegentor zu. Doch nach dem 0:2 war nicht mehr viel zu erhoffen. In doppelter Unterzahl nach einer Zeitstrafe gegen Thilo Preusse fielen dann auch noch die Gegentreffer drei und vier. „Die Niederlage war hoffentlich ein Schuss vor den Bug“, sagte Polecki. „Auf jeden Fall aber haben wir Gesprächsbedarf.“ (sr)

TSV Gräfelfing – MTV 1879 München 0:4 (0:1)

TSV Gräfelfing: Kollo; Edelmann (C), Pleyer, Kpaser, Merkl, Schullerus, Preusse, Czychon, Lechner, Wagner, Skoric

Tore: 0:1, 0:2 Erb (20., 67.), 0:3 Skodic (76.), 0:4 Kaltner (80.)

Rote Karte: Skoric (Gräfelfing/22., Tätlichkeit)

Zeitstrafen: Preusse (Gräfelfing/72., Foulspiel), Merkl (Gräfelfing/84. Meckern)