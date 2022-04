„12+x Punkte“: Gräfelfings Kalkulation für den Klassenerhalt

Von: Christian Heinrich

Glaubt daran, den TSV Gräfelfing zum Klassenerhalt coachen zu können: Trainer Sascha Polecki. © Dagmar Rutt

Der TSV Gräfelfing trifft am Samstag (14 Uhr) auf den MTV 1879 München. Trainer Polecki hofft gegen den direkten Konkurrenten auf Punkte für den Klassenerhalt.

Gräfelfing – Vielleicht werden sie sich im Wolfsbau irgendwann noch einmal an jene 82. Minute gegen den MTV 1879 München erinnern. Mit seinem Treffer zum entscheidenden 1:0 für die Hausherren machte Valentin Dammasch das Unternehmen Klassenerhalt für den TSV Gräfelfing noch ein bisschen komplizierter, als es sich ohnehin schon gestaltet. Denn gegen den direkten Konkurrenten im Kreisliga-Existenzkampf verlor das Team von Trainer Sascha Polecki drei wertvolle Punkte, die es eigentlich auf seiner Habenseite verbuchen wollte. „Unter dem Strich zählt nur, dass man die Punkte holt“, stellt der Coach klar. Das haben seine Kicker nicht geschafft.

Sechs Spieltage vor dem Saisonfinale in der Kreisliga 2 fällt es den Wölfen schwer, in der Tabelle wichtigen Boden gutzumachen. Gut, mit den beiden letzten Plätzen werden sie nichts mehr zu schaffen haben, zu groß scheint der Vorsprung auf den Herakles SV München und den SV Lochhausen. Da aber auch der Drittletzte auf direktem Weg in die Kreisklasse geleitet wird, befindet sich der TSV in akuter Abstiegsgefahr. Der Vorsprung auf die Relegationsränge zwölf und elf beträgt aktuell jedoch nur vier Punkte. Ebenso ist der Nichtabstiegsplatz nur vier Zähler entfernt, auf dem es sich derzeit der MTV München noch gut gehen lassen darf.

Es braucht keinen Zauber, um diesen Rückstand aufzuholen. Zumal Gräfelfing am Samstag (14 Uhr) auf eigenem Rasen an der Hubert-Reißner-Straße erneut auf den MTV trifft. „Es werden nicht die elf besten Kicker auf dem Platz stehen, sondern diejenigen, die mit 150 Prozent Ehrgeiz bei der Sache sind“, kündigt Polecki an. Außerdem sollten die beiden Partien in Lochhausen und bei Herakles reiche Ernte bringen. Und auch der SV Laim scheint auf eigenem Terrain schlagbar. Knifflig wird es gegen den FC Hellas und den SV Planegg-Krailling, die sich noch um den mutmaßlichen Aufstiegsrelegationsplatz drei balgen.

„Wir brauchen aus den letzten sechs Partien noch 12+x Punkte“, so Poleckis Rechnung. Das Problem ist nur, dass die Wölfe in den acht Begegnungen nach der Winterpause vor allem gegen die Teams Punkte liegen ließen, die wie sie um das Erreichen des Klassenziels bangen müssen. Und dazu gehört auch der MTV München. (hch)