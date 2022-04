Maximilian Demme: Kuriose 20 Minuten mit Eigentor und Siegtor im Kellerduell

Von: Michael Grözinger

Maximilian Demme traf binnen sechs Minuten ins eigene und ins gegnerische Tor. © TSV Gräfelfing

134 Pflichtspiele hat Maximilian Demme für den TSV Gräfelfing gemacht, aber so eines sicher noch nicht. Zweimal binnen sechs Minuten traf er - davon einmal ins falsche Tor.

Gräfelfing – Seit mehr als zehn Jahren spielt Maximilian Demme mittlerweile im Herrenbereich des TSV Gräfelfing Fußball – vorrangig in der ersten Mannschaft. Der heute 29-Jährige hat in dieser Zeit viel erlebt: als Jungspund die Rückkehr in die Bezirksliga und im Folgejahr gleich wieder den Abstieg in die Kreisliga, als Stammspieler dann drei unglücklich verlaufene Aufstiegsrelegationen in vier Jahren.

Insgesamt stand Demme laut dem Amateurfußball-Fachportal FuPa in 134 Pflichtspielen für Herren-Teams der Wölfe auf dem Platz, in den vergangenen Jahren kam er nur noch sporadisch zum Einsatz.

Solch kuriose 20 Minuten wie im Kreisliga-Abstiegsduell mit dem MTV 1879 München am Samstag sind aber auch für den erfahrenen Abwehrmann eine Besonderheit. Eingewechselt in der 71. Minute beim Stand von 0:0, durfte der 29-Jährige zunächst den Führungstreffer durch Fabian Zürn bejubeln, ehe er selbst in den Fokus geriet: Zunächst unterlief Demme ein bitteres Eigentor per Kopf, in der Nachspielzeit nickte er dann aber noch auf der richtigen Seite ein – zum umjubelten Gräfelfinger 2:1-Sieg. mg