„Eine geschlossene Leistung“: TSV Gräfelfing bezwingt N.K. Hajduk München trotz frühem Rückstand

Von: Christian Heinrich

Großer Jubel: Der abstiegsbedrohte TSV Gräfelfing um 2:1-Torschütze Luca Wehrig (2.v.l.) feierte einen Heimsieg. © Rutt

Der TSV Gräfelfing hat in der Kreisliga gegen den N.K. Hajduk München gewonnen. Für das Team um Trainer Polecki sind es drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

Gräfelfing – „Für uns ist jeder Sieg Gold wert“, sagte Sascha Polecki nach der Partie gegen den N.K. Hajduk München am Mittwochabend. Über den 3:2-Erfolg (2:1) wird sich der Trainer des TSV Gräfelfing aber besonders gefreut haben. Die drei Punkte gegen den Tabellenfünften der Kreisliga 2 bedeuten nicht nur einen Bonus, den sich nicht jede Mannschaft sichern wird, die wie die Wölfe in den Abstiegskampf verstrickt ist. Sie führen dem Team auch vor Augen, was möglich sein könnte, wenn es die kommenden zwei Monate akribisch weiterarbeitet.

Gegen den Favoriten zeigte der TSV all jene Eigenschaften, die sich Polecki schon in den vergangenen Partien gewünscht hatte. Nach dem frühen Rückstand durch Marijan Milas hingen die Köpfe dieses Mal nicht tief bis zum Boden. Die Wölfe zeigten sofort eine Reaktion und glichen zügig durch Fabian Zürn aus, der eine schöne Kombination zum erfolgreichen Abschluss brachte. Wenig später erhöhte Luca Wehrig auf 2:1. Der Youngster profitierte von einem langen Einwurf von Thilo Preusse auf den kurzen Pfosten. Ihren Vorsprung bauten die Gräfelfinger kurz nach der Pause weiter aus, als Deniel Mitrov von einem Fehler des gegnerischen Torhüters profitierte, der einen langen Ball falsch berechnete.

Konzentrierte Defensivarbeit sichert TSV Gräfelfing den Heimsieg

Der Zwischenstand aber rief unangenehme Erinnerungen bei Polecki wach, weil seine Elf in den vorigen zwei Spielen jeweils einen Vorsprung von zwei Toren versiebt hatte. Die Befürchtungen bestätigten sich, als Danijel Matic nur drei Minuten später auf 2:3 verkürzte. Doch die Hausherren fingen sich schnell wieder, weil Polecki sie defensiver agieren ließ als zu Beginn. „Es war taktisch und mannschaftlich eine geschlossene Leistung“, lobte der Coach seine Kicker, die sich nicht wieder die Butter vom Brot nehmen ließen und das 3:2 bis zum Schluss seriös verteidigten. (Christian Heinrich)

TSV Gräfelfing – N.K. Hajduk Mün. 3:2 (2:1)

TSV Gräfelfing: Kollo; Wehrig, Edelmann (C), Stubhan, Preusse, Lechner, Schullerus, Pranjic, Mitrov, Zürn; Domesle, Kreuzer, Bohn, Addae

Tore: 0:1 Milas (12.), 1:1 Zürn (18.), 2:1 Wehrig (24.), 3:1 Mitrov (48.), 3:2 Matic (51.)