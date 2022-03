Unerfahrenheit kostet Punkte: Gräfelfing schenkt zweimal in Folge 2:0-Führung her

Sascha Polecki und dem TSV Gräfelfing bleiben noch zehn Spiele, um den Klassenerhalt zu schaffen. Dafür muss die Mannschaft einige Fehler abstellen.

Gräfelfing – Patrick Zimpfer wusste, was sein Trainerkollege dringend nötig hatte. Der Coach des FC Alemannia bot Sascha Polecki großzügig das Video an, das er vom Spiel der beiden Mannschaften hatte drehen lassen. Der Trainer des TSV Gräfelfing empfand das als vorösterliches Geschenk. „Es ist hilfreich“, sagt er, „wenn man noch einmal selber sieht, was man gemacht hat, als wenn man es nur gesagt bekommt“.

Geredet hat Polecki viel in der vergangenen Woche mit seinen Kreisliga-Kickern. Trotzdem konnte er nicht verhindern, dass seine Mannschaft schon zum zweiten Mal hintereinander einen 2:0-Vorsprung aus den Händen gab. Wie das sowohl gegen den FC Anadolu als auch gegen Alemannia passieren konnte, weiß er sich nicht zu erklären. „Obwohl wir die Jungs ständig pushen, lassen sie sich immer wieder die Butter vom Brot nehmen.“

TSV Gräfelfing: Talentierte junge Spieler machen noch zu viele Fehler

Die Naivität der Mannschaft hat Konsequenzen. Aus den vergangenen vier Partien holten die Wölfe vier Punkte und stecken so in der Abstiegszone der Kreisliga 2 fest. „Wir haben zwar immer ein gutes Spiel gemacht, aber davon kann man sich nichts kaufen“, hadert Polecki.

Obwohl es seine erste Station als Trainer ist, ist er schon lange genug im Geschäft, um sich die Schwächen seines Teams auch ohne Videostudium erklären zu können. Seine Kicker sind zweifelsohne talentiert, aber sie sind noch jung, und es unterlaufen ihnen einfach zu viele Fehler. „Wenn dir fünf, sechs, sieben oder acht solcher Kleinigkeiten unterlaufen, wird das irgendwann bestraft“, sagt der Coach über die zahlreichen Gegentore.

TSV Gräfelfing: Drei Punkte zum Relegationsplatz, sieben Zähler bis zum rettenden Ufer

Einige Spieler erleben gerade ihre erste Saison bei den Herren. Da heißt es Lehrgeld zahlen in einer Liga, in der viele Routiniers zu Hause sind und entsprechend ambitioniert gekickt wird. Aber: „Es gibt schon viele Lichtblicke“, stellt der Trainer zufrieden fest. Seine Fußballer hätten sich bereits an das spielerische Niveau angepasst. Doch es fehlt noch die Abgezocktheit, um in bestimmten Situationen den sich ergebenden Vorteil auch gewinnbringend für sich auszunutzen.

Zehn Spiele bleiben den Gräfelfingern noch, um diesen Entwicklungsprozess möglichst schnell voranzutreiben. Die Zeit drängt. Der Abstand zum ersten Relegationsplatz beträgt drei Punkte, der zum Nichtabstiegsplatz schon sieben. „Ich bin ein ehrgeiziger Mensch“, sagt Polecki. Er lässt keinen Zweifel daran, dass er gewillt ist, den Klassenerhalt zu schaffen. Wenn nicht, steigt seine Mannschaft in die Kreisklasse ab. Das muss kein Nachteil sein, kann er sie dort doch besser zur Reife bringen. (hch)