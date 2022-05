Zwei Siege in Folge: TSV Gräfelfing kämpft sich ans rettende Ufer heran - Bohn trifft vierfach

Von: Christian Heinrich

Hatte einen Lauf: Alle vier Gräfelfinger Treffer in Lochhausen erzielte Nico Bohn. © Michael Schönwälder

Nach dem zweiten Sieg in Folge sah Sascha Polecki beim Blick auf die Tabelle nicht viel Anderes als zuvor.

Gräfelfing – Der Trainer des TSV Gräfelfing fand seine Mannschaft nach dem 4:0 (2:0)-Erfolg beim SV Lochhausen auf jenen 13. Platz der Kreisliga München 2 wieder, auf dem sie schon seit Wochen festgeschweißt zu sein scheint. Nur hatte sich die Situation grundlegend für den Abstiegskandidaten geändert. Es sind nur noch zwei Punkte bis zum rettenden Ufer. „Es war ein Sieg, den wir definitiv brauchten“, stellte der Coach zufrieden fest.

Die Wölfe bleiben also im Kampf um den Klassenerhalt weiterhin auf der richtigen Fährte. Am Abend vor dem Spiel war dem Übungsleiter aber der Kragen geplatzt. Einer seiner Kicker hatte noch einmal beim Münchner Frühlingsfest vorbeigeschaut und die Fotos von seinem Streifzug im Internet gepostet. „Das gab einen Einlauf“, bemerkte Polecki trocken. Trotzdem ließ er Gnade walten und berief seinen Nachtschwärmer in die Startelf.

Es sollte sich lohnen. Die Gräfelfinger riefen beim Tabellenvorletzten eine reife Leistung ab und siegten souverän. Nico Bohn schnürte einen Viererpack. Nur der Halbzeitpfiff verhinderte einen lupenreinen Hattrick.

Während Bohn sein Soll erfüllte, blieben seine Mitstreiter aus der Offensive unter ihren Möglichkeiten. „Das einzige Manko war die Chancenverwertung“, kritisierte Polecki seine Stürmer. „Wir hätten noch ein fünftes, sechstes oder siebtes Tor machen müssen.“

Irgendwann fiel dem Gräfelfingter Trainer dann ein, dass er sich eigentlich bei Lochhausens Keeper Jona Gilch bedanken müsste. Denn der sorgte mit spektakulären Paraden dafür, dass die Wölfe nicht zu übermütig werden. Statt dem Mai-Ausflug empfiehlt sich in den kommenden Wochen ohnehin der Gang nach Canossa. Am kommenden Wochenende wartet der Tabellendritte Hellas München auf den TSV. Polecki ist bewusst, dass sein Team da nur als Außenseiter antritt: „Da geht es dann um Bonuspunkte.“ (Christian Heinrich)

SV Lochhausen – TSV Gräfelfing 0:4 (0:2)

TSV Gräfelfing: Kollo; Wehrig, Edelmann (C), Demme, Domesle, Yalcin, Bohn, Preusse, Pranjic, Zürn, Wagner; Stubhan, Merkl, Mitrov, Gries, Kreuzer

Tore: 0:1, 0:2, 0:3, 0:4 Bohn 6., (31., 55., 64.)