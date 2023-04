Sieg nach Rückstand gegen SV Waldeck-Obermenzing - TSV Gräfelfing II verlässt Abstiegszone

Thomas Ochsenkühn und der TSV Gräfelfing haben einen wichtigen Sieg geholt. © Dagmar Rutt

Mit einem 4:3-Sieg gegen den SV Waldeck-Obermenzing II sind die Kreisklasse-Fußballer des TSV Gräfelfing II in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Gräfelfing – Trainer Thomas Ochsenkühn hatte sogar mehrfachen Grund zur Freude: Da Konkurrent SV Lochhausen 1:4 verlor, haben die kleinen Wölfe vorerst die Abstiegsplätze verlassen. „Und dann hat Bayern auch noch gewonnen“, sagte Ochsenkühn zufrieden. Anders als beim einseitigen Gipfeltreffen in der Allianz Arena war es an der Hubert-Reißner-Straße für den Coach ein Wechselbad der Gefühle gewesen. Bereits nach acht Minuten landete ein Klärungsversuch von Kapitän Marcel Konarski im eigenen Netz, nur drei Minuten später wiederum resultierte aus Konarskis weitem Einwurf ein Eigentor der Gäste.

Nach 25 Minuten brachte Konstantin Lippert Gräfelfing per Kopf in Führung. Waldeck glich postwendend zum 2:2 aus, doch noch vor dem Seitenwechsel stellten Fynn Häckel und Kevin Nguyen mit einem Doppelschlag wieder die Weichen auf TSV-Sieg. Unmittelbar nach der Pause verkürzte der Gast noch mal, doch in der Folge verteidigte Gräfelfing diszipliniert und brachte den wichtigen Sieg über die Zeit. (te)

TSV Gräfelfing II – Waldeck-Oberm. II 4:3 (4:2)

TSV Gräfelfing II: Kursawe; Konarski (C), Popic, Sonst, Daniell, B.Lippert, K.Lippert, Burger, Nguyen, Kraus, Häckel; Özyurt, D.Ochsenkühn

Tore: 0:1 Konarski (8./ET), 1:1 Schmoelzl (11./ET), 2:1 K.Lippert (25.), 2:2 Humbert (31.), 3:2 Häckel (34.), 4:2 Nguyen (42.), 4:3 Pfundstein (47.)