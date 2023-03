Nach Derbyniederlage gegen Planegg-Krailing: TSV Gräfelfing im Stimmungstief

Teilen

Sascha Polecki ist Spielertrainer beim TSV Gräfelfing © Aleksandar Obradovic

Statt mit der Euphorie eines Derbysieges ins neue Jahr zu starten, mussten der TSV Gräfelfing eine 0:2-Niederlage gegen Planegg verkraften.

Gräfelfing – Es war ein richtiger Stimmungskiller. „Meine Spieler sind sehr sensibel. Diese Niederlage hat sie hart getroffen“, sagt TSV-Spielertrainer Sascha Polecki. Prompt sank die Trainingsbeteiligung im Vergleich zu den Vorwochen deutlich ab.

Dabei müssen die Wölfe dringend schnell wieder Zähne zeigen, am besten schon am Sonntag beim FC Ludwigvorstadt (10.45 Uhr, Bezirkssportanlage an der Siegenburger Straße). Sonst droht gar das Abrutschen auf einen direkten Abstiegsplatz. Der Vorsprung beträgt lediglich einen Punkt. „Und das Programm der nächsten Wochen wird nicht leichter“, stellt Polecki klar.

Doch es ist nicht nur die Derby-Niederlage an sich, die Spuren an der Hubert-Reißner-Straße hinterlassen hat. Mit Deniel Mitrov verloren die Gräfelfinger einen der wenigen Offensivspieler im Kader mit einer Bänderverletzung. Ob Routinier Philip Sterr, der als Joker sein Comeback gegen Planegg feierte, einspringen kann, ist fraglich. Er ist umgeknickt. „Es ist schon echt hart, wenn man einen 26-Mann-Kader hat und im Training mehr als die Hälfte fehlen“, hadert Polecki.

Mit dem Tabellenachten aus Ludwigvorstadt wartet auch noch ein Kontrahent, der sich als Aufsteiger sehr gut in der Kreisliga eingelebt hat. Er belegt mit Rang acht einen sicheren Mittelfeldplatz. „Sie haben die Euphorie gut mitgenommen“, sagt Polecki. Das musste sein Team auch in der Hinrunde schmerzlich feststellen, als es zu Hause mit 0:3 unterlegen war. „Es war ein typisches Spiel von uns. Wir waren spielerisch überlegen, haben uns aber auskontern lassen“, erinnert sich der Übungsleiter. Er selbst wird wieder das Tor hüten müssen, denn Stammtorwart Kai Kollo fehlt weiterhin wegen seiner Handverletzung. „Am wichtigsten wäre es, wenn wir auch mal aus dem Nichts ein Tor machen würden. Das würde sehr helfen“, sagt Polecki. (toh)