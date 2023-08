Gräfelfing zieht in zweite Runde ein: „Wir haben es unnötig spannend gemacht“

Von: Michael Grözinger

Maximilian Betz schoss sein erstes Tor seit seiner Rückkehr nach Gräfelfing. © Fupa

Im Toto-Pokal zieht der TSV Gräfelfing in die nächste Runde ein. Gegen den SV Türkspor Allach behauptete sich die Ochsenkühn-Elf mit 5:3.

Gräfelfing – Erst in der Nachspielzeit hat ein Rückkehrer die letzten Restzweifel beseitigt, dass der TSV Gräfelfing in die zweite Runde des Toto-Pokals, der Vorstufe des DFB-Pokals auf Kreisebene, am kommenden Dienstag bei der SpVgg Thalkirchen einzieht: Maximilian Betz, jahrelang Spieler der Wölfe und zwischen 2019 und 2022 für den TSV Großhadern am Ball, schnappte sich die Kugel bei einem Konter, trieb sie über das halbe Spielfeld und vollstreckte zum 5:3-Endstand gegen den SV Türkspor Allach.

Für den laut seinem Trainer Thomas Ochsenkühn „blitzschnellen“ 29-Jährigen war es das erste Tor seit seiner Rückkehr in den Wolfsbau in diesem Sommer.

„Immer wenn wir in Führung gegangen sind, haben wir Tempo rausgenommen, dadurch ist der Gegner wieder herangekommen.“

Mit dem späten Treffer beendete Betz eine Zitterpartie, die sich die Würmtaler beim Aufsteiger in die A-Klasse selbst eingebrockt hatten. „Wir haben es unnötig spannend gemacht“, sagte Ochsenkühn nach dem Sieg in der ersten Pokalrunde. Damit meinte er diesmal nicht die mangelnde Chancenverwertung, vor dem Tor präsentierte sich der Kreisliga-Absteiger am Mittwochabend effizient.

Aber: „Immer wenn wir in Führung gegangen sind, haben wir Tempo rausgenommen, dadurch ist der Gegner wieder herangekommen“, monierte Ochsenkühn.

Das frühe 1:0 durch Abdul Tchagouni egalisierte Caner Efe (28.), auf das 2:1 für die Wölfe kurz vor der Pause – ein Allacher Eigentor nach einer Standardsituation – hatte Furkan Mese die passende Antwort parat (52.). Erst ein Doppelschlag von Joker Carlos Mensah, einmal per Foulelfmeter (58.) und einmal aus sehr spitzem Winkel (64.), bescherte Gräfelfing eine komfortablere Führung, ehe es Haci Satilmis in der Schlussphase ebenfalls per Strafstoß noch einmal spannend machte. Bis Betz kam. (mg)

SV Türkspor Allach – TSV Gräfelfing 3:5 (1:2)

TSV Gräfelfing: Titze; Sapia, Czychon, Wehrig, Vogel (C), Häckel, Tchagouni, Mitrov, Whittaker, Marano, Steitz; Daniell, Betz, Mensah, Keller, Schmeisser

Tore: 0:1 Tchagouni (4.), 1:1 Efe (28.), 1:2 Baybas (40./ET), 2:2 Mese (52.), 2:3, 2:4 Mensah (58./FE, 64.), 3:4 Satilmis (84.), 3:5 Betz (90.+5)