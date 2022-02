Hätte Polecki drei Wünsche frei ... - TSV Gräfelfing liefert überzeugende Test-Bilanz

Von: Christian Heinrich

Hat sein Team in den letzten Wochen stabilisiert: Sascha Polecki. © TSV Gräfelfing

Das Leben ist kein Wunschkonzert. Aber eine Sache würde Sascha Polecki schon gerne loswerden, wenn eine gute Fee ihm begegnen würde.

Gräfelfing – „Zwei Siege und ein Unentschieden hätte ich gerne auch nach dem Beginn der Rückrunde“, sagt der Trainer von Fußball-Kreisligist TSV Gräfelfing. Auf diese Bilanz kommt seine Mannschaft nach den ersten drei Testspielen. Dem 6:3 über den TSV 1877 Ebersberg und dem 2:2 gegen den TSV Markt Indersdorf folgte nun am Mittwochabend ein 3:1-Sieg (1:0) über den SV Günding.

„Die Jungs machen es zurzeit gut“, lobt der Coach. Gegen den Kreisligisten aus der Münchner Staffel 1 lieferten die Wölfe erneut eine ansprechende Partie ab. „Abstände und Laufwege stimmen“, sagt Polecki, angetan von seiner Defensive, die sich von Spiel zu Spiel gesteigert hat und immer besser miteinander harmoniert. Gut in Schuss präsentiert sich weiterhin der Angriff, der bereits nach einer Viertelstunde den ersten Treffer durch Felix Domesle kreierte. Allerdings musste der TSV Mitte der zweiten Halbzeit den Ausgleich durch Keanu Pitthan hinnehmen.

Anders als in manchen Ligaspielen ließen sich die Wölfe durch das Gegentor nicht aus dem Konzept bringen. „Man hatte das Gefühl, die Jungs nehmen das als Ansporn, um noch einmal eine Schippe drauf zu legen“, konstatierte Polecki. Bereits fünf Minuten später brachte Fabian Zürn die Gräfelfinger wieder in Front. Den Schlusspunkt setzte Domesle (82.), der einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter sicher verwandelte. (hch)