„Ergebnis ist bitter für uns“ – Gräfelfing hat nach Remis noch Hoffnung auf den Klassenerhalt

Von: Stefan Reich

Gratulation von den Mitspielern: Simon Edelmann (Nr. 4) verwandelte einen Elfmeter zur Führung. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Der TSV Gräfelfing hat mit dem späten Gegentreffer am Samstagnachmittag einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasst.

Gräfelfing – Mit dem 1:1 gegen die TSG Pasing haben die Wölfe aber zumindest einen direkten Konkurrenten nicht davonziehen lassen. Ein Lob für Deniel Mitrov wollte Trainer Sascha Polecki unbedingt loswerden. „Nach wochenlanger Pause war er heute da, und bereit, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen“, betonte der Trainer des TSV Gräfelfing, der zuletzt über mangelnde Anwesenheit einiger Spieler geklagt hatte. Dass Mitrov auch der unglückliche Schütze des Ausgleichstreffers für die TSG Pasing war, wollte er diesem keinesfalls ankreiden.

Die spielentscheidende Szene ereignete sich in der ersten Minute der Nachspielzeit. Pasing erhielt noch einmal einen Freistoß, der Ball segelte in den Gräfelfinger Strafraum, Mitrov erwischte den Ball im Fallen mit dem Kopf und lenkte ihn ungewollt ins eigene Tor. „Das Ergebnis ist bitter für uns“, stellte Polecki fest. Er hatte seine Mannschaft als die bessere gesehen. Und sie war auch früh in Führung gegangen.

Assur Busl hatte nach gut einer Viertelstunde versucht, sich mit dem Ball am Fuß in den Strafraum zu tanken und war von einem Gegenspieler am Fuß getroffen worden. Gräfelfings Kapitän Simon Edelmann verwandelte den fälligen Strafstoß zur 1:0-Führung, die dann bis in die Nachspielzeit hinein nicht ernsthaft in Gefahr schien.

Gräfelfing hat weiterhin einen Zähler Rückstand auf Pasing. Die beiden Teams belegen die Relegationsplätze. Weil Milbertshofen am Samstag gegen Solln siegte, beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer sechs Punkte, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze nur einen Punkt. (Stefan Reich)