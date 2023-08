TSV Gräfelfing bestraft sich im Testspiel mit „drei von vier vermeidbaren Kacktoren“ selbst

Deniel Mitrov traf zum zwischenzeitlichen 1:2 für die Wölfe. © TSV

Beim letzten Testspiel machten sich die Gräfelfinger das Leben selbst schwer. Der TSV kassierte gegen den TSV Alling zu leichtfertige Gegentreffer.

Gräfelfing – Nach ordentlichem Start in die Vorbereitung haben die Kreisklasse-Fußballer des TSV Gräfelfing nun die zweite deutliche Niederlage in Folge kassiert. Dabei empfand Trainer Thomas Ochsenkühn den Auftritt seiner Elf bei der 1:4-Pleite beim TSV Alling als gar nicht so übel. „Spielerisch war es nicht so schlecht, aber wenn man sich selbst bestraft, kann man kein Spiel gewinnen“, sagte der TSV-Coach. Drei der vier Gegentreffer waren für den genervten Trainer „vermeidbare Kacktore“.

Schon nach 15 Minuten verursachten die Gäste ohne Not einen Foulelfmeter, den Allings Torschütze vom Dienst, Egzon Musliu, sicher verwandelte. Nach knapp einer halben Stunde köpfte sich dann das Innenverteidiger-Duo Luca Wehrig und Joshua Daniell gegenseitig an, erneut war Musliu der Nutznießer. Gräfelfing blieb aber im Spiel, Kapitän Philipp Vogel setzte sich außen durch, und Deniel Mitrov musste nur noch zum 1:2-Anschlusstreffer einschieben (40.).

Nach dem Seitenwechsel und einigen Umstellungen kippte das Spiel etwas zugunsten der Gastgeber. Maximilian Grolik vollendete einen Angriff mit einem überlegten Abschluss ins lange Eck (62.). Beim vierten Gegentor bekamen die Wölfe den Ball im eigenen Sechzehner nicht weg, Grolik stocherte die Kugel über die Linie (77.). Solche Gegentore sollten die Wölfe vermeiden, wenn sie am Mittwoch bei A-Klassist SV Türkspor Allach erstmals im Pokal gefordert sind. (te)