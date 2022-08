TSV Gräfelfing II: Sechste Testspielniederlage in Folge

In den bisherigen Testspielen konnte Nikola Matovic, der von der Reserve in die erste Mannschaft aufrückte, bereits voll überzeugen. a © Dagmar Rutt

Die Reserve des TSV Gräfelfing musste gegen den TSV Markt Indersdorf die sechste Testspielniederlage in Folge hinnehmen. Das Team von Ochsenkühn verlor mit 1:4.

Gräfelfing – Die Saisonvorbereitung läuft für die Fußballer des TSV Gräfelfing II weiterhin sehr durchwachsen. Am Sonntag kassierte das Team von Trainer Thomas Ochsenkühn beim TSV Markt Indersdorf bereits die sechste Testspielniederlage in Folge. Bei der verdienten 1:4-Pleite bekamen die Gäste vor allem Angreifer Serhat Akdogan nicht in den Griff. Der 29-Jährige erzielte alle vier Tore für die Hausherren.

„Er hat uns ziemlich hergespielt“, gab Ochsenkühn zu. Damit sich Ähnliches im Ligabetrieb nicht wiederholt, fordert der Coach von seinem Team eine aktivere Zweikampfführung: „Wir begleiten noch zu viel.“

In Markt Indersdorf war Gräfelfing von Beginn an unterlegen. „Der Gegner war aggressiver und spritziger“, so Ochsenkühn. Dennoch dauerte es fast bis zur Pause, ehe die Gastgeber dank eines Doppelschlags in Führung gingen. Beim ersten Gegentor stand Akdogan laut Ochsenkühn klar im Abseits, der zweite Treffer resultierte aus einem Abstimmungsfehler in der TSV-Abwehr. In der zweiten Hälfte kassierten die kleinen Wölfe noch zwei Gegentore, und Gräfelfings Erol Özyürt verschoss einen Elfmeter. Manuel Knill, der sich nach längerer Fußballpause zurückgemeldet hat, erzielte immerhin noch den Ehrentreffer.