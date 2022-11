TSV Gräfelfing gibt Erfolg „wie Schulbuben“ aus der Hand

Von: Michael Grözinger

Sascha Polecki steckt mit dem TSV Gräfelfing weiter im Abstiegskampf. © Aleksandar Obradovic (FuPa)

Der TSV Gräfelfing kassierte am Samstagnachmittag in Milbertshofen spät den Ausgleich und verpasste es damit sich im Tabellenkeller etwas Luft zu verschaffen.

Gräfelfing – Am Ende konnte Sascha Polecki nicht zufrieden sein mit einem Punkt. Zwar musste der Trainer des TSV Gräfelfing zugeben, dass das 1:1 beim TSV Milbertshofen über 90 Minuten auf jeden Fall in Ordnung ging. Allerdings gelang den Gastgebern der Ausgleich erst in der Schlussminute, als die Wölfe einen Freistoß des Gegners von der Mittellinie „wie Schulbuben“ (Polecki) verteidigten.

Marco Stiller durfte den Ball an der Strafraumkante unbedrängt annehmen und von dort unter die Latte jagen. „Drei Punkte wären Gold wert gewesen“, weiß Polecki, der mit seiner Elf bei einem Sieg auf einen Relegationsplatz geklettert wäre. Mit dem einen Zähler treten die Würmtaler als Tabellenvorletzter der Kreisliga 2 hingegen auf der Stelle.

Dabei hatte es in der ersten Halbzeit richtig gut für die Wölfe ausgesehen. Die Gäste starteten zur ungeliebt frühen Anstoßzeit um 10.45 Uhr wach in die Partie, während sich Milbertshofen schwertat. Fabian Zürn traf für die Würmtaler bald zum 1:0 (17.), ehe sich diese Mitte der ersten Hälfte zunehmend mit Nickligkeiten und den Entscheidungen des Schiedsrichters beschäftigten. „Das hat uns aus dem Spiel gebracht“, monierte Polecki. Die Hausherren konnten das aber erst nach der Pause zu ihrem Vorteil nutzen, als sie ordentlich Druck entwickelten und Gräfelfing phasenweise komplett in die Defensive drängten. „Der Gegner war in der zweiten Halbzeit klar besser, und wir haben es nicht geschafft, für Entlastung zu sorgen“, sagte Polecki, der als Keeper noch die eine oder andere Milbertshofener Chance vor dem 1:1 vereitelte. Nur einmal kamen auch die Wölfe noch zu einer guten Möglichkeit, doch Deniel Mitrov setzte die Kugel rund zehn Minuten vor dem Ende freistehend aus fünf Metern neben das Tor. (mg)

TSV Milbertshofen –

TSV Gräfelfing 1:1 (0:1)

TSV Gräfelfing: Polecki; Wehrig, Edelmann, Pranjic, Schullerus, Mitrov, Huber, Zürn, Sommer (C), Droubi, Kreuzer; Sapia, Preusse, Czychon, Addae

Tore: 0:1 Zürn (17.), 1:1 Stiller (90.)