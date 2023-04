In Gräfelfing wird’s düster – Rückstand auf rettendes Ufer wird immer größer

Von: Michael Grözinger

Mehr als der Ehrentreffer zum 1:3 durch Jeffrey Addae (r.) wollte dem TSV Gräfelfing am Samstag nicht gelingen. A-Foto: rutt © Dagmar Rutt

Das Eis wird dünner für den TSV Gräfelfing im Abstiegskampf der Kreisliga. Das Team von Sascha Polecki unterlag dem TSV München-Solln mit 1:3.

Gräfelfing – Während mit der TSG Pasing und vor allem dem FC Hertha München gleich zwei direkte Konkurrenten am Wochenende gewinnen konnten, gab es für die Wölfe im Heimspiel gegen den TSV Solln am Samstag mal wieder keine Punkte. Nur eine Halbzeit lang konnten die Gräfelfinger die Partie offengestalten (0:0), nach dem Seitenwechsel setzte sich der sechstplatzierte Favorit aus der Landeshauptstadt durch und schoss noch einen 3:1-Sieg heraus.

Insbesondere die gut zehn Minuten nach der Pause müssen sich die Gastgeber ankreiden lassen. Anstatt das positive Halbzeitresultat als Schwung in den zweiten Durchgang mitzunehmen, dauerte es keine zwei Minuten, ehe Solln in Person von Tobias Steger die Führung an der Hubert-Reißner-Straße gelang. In der Folge passierte das, was den Wölfen schon die ganze Saison lang zu schaffen macht: Nach Gegentoren schaffen sie es selten, den Schalter wieder umzulegen, sondern geraten immer wieder in einen Negativstrudel. So auch am Samstag. Nur zwei Minuten nach dem 0:1 fingen sich die Hausherren das 0:2 durch Sollns Toptorjäger Denis Falcan ein.

In der 57. Minute sorgte mit Malik Dedic ausgerechnet ein ehemaliger Gräfelfinger mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Jeffrey Addae schaffte es zwar eine Minute später, für die Würmtaler auf 1:3 zu verkürzen, der Treffer hatte am Ende des Tages aber nur noch kosmetischen Wert. Durch die eigene Niederlage und die parallelen Siege der Konkurrenz geraten die Wölfe allmählich unter Druck. Drei Punkte fehlen dem TSV Gräfelfing als Vorletztem aktuell auf einen Abstiegsrelegationsplatz, der direkte Klassenerhalt ist bei nun acht Zählern Rückstand bereits in weite Ferne gerückt. (mg)