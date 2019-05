U17-Jungwölfe kommen dem Aufstieg näher, C1 fertig Dritten ab

Den Schlusspunkt für die Gräfelfinger B1 beim Sieg über Ismaning setzte Benjamin Scheicher (am Ball) mit dem 3:0.

Jugendfußball TSV Gräfelfing: Kompakt

von Redaktion Würmtal schließen

Die B1- C1- und E1-Junioren des TSV Gräfelfing marschieren weiter erfolgreich voran. Die drei Teams konnten jeweils ihre Spiele gewinnen und somit weiter oben in ihrer Liga mitreden.

Gräfelfing – Die B1-Jugendfußballer des TSV Gräfelfing haben den siebten Sieg in Serie in der U17-Kreisliga eingefahren und die Chance auf den Aufstieg in die Bezirksoberliga gewahrt. Bei zwei ausstehenden Partien stehen die Jungwölfe nur noch einen Punkt hinter Spitzenreiter TSV Ottobrunn. Zu Hause ließen die Gräfelfinger dem abstiegsbedrohten FC Ismaning 2 keine Chance und gewannen mit 3:0. Die Partie begann holprig, doch bald übernahm der Gastgeber die Kontrolle und erzielte durch Felix Domesele und Nico Bohn zwei sehenswerte Tore. Benjamin Scheicher entschied die Partie mit dem 3:0 kurz vor Schluss.

Die C1-Junioren gestalteten auch ihre 17. Begegnung in der nicht aufstiegsberechtigten Kreisklasse siegreich. 8:1 hieß es im Heimspiel gegen den drittplatzierten SV Pullach. Bereits zur Pause war die Partie beim Stand von 4:0 entschieden. Matchwinner für die U15 des TSV war Pablo Sliwka, der vier der acht Tore erzielte. Darüber hinaus steuerten Benjamin Cramer, Patrick Heiberger und Luka Friedlein jeweils einen Treffer bei, das zwischenzeitliche 3:0 war ein Eigentor der Isartaler.

Durch einen 7:3-Auswärtssieg über den SC Armin München hat die E1 ihre Tabellenführung verteidigt. Bereits nach zehn Minuten führten die Würmtaler mit 3:0, Moritz Suska (2) und Linus Höhne hatten getroffen. Noch vor der Pause kamen die Hausherren zum 1:3. Im zweiten Durchgang erhöhten zunächst Suska mit seinem dritten Tor und Ferdinand Abele auf 5:1. Das zwischenzeitliche 2:5 des SC beantworteten Kaspar Leuchtenberger und Samuel Scheid, ehe die Gastgeber zum 3:7-Endstand trafen.

Text: tib