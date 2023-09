Gräfelfing verliert knapp gegen Sechzigs Vierte – SVP II wartet weiter auf den ersten Sieg

Von: Stefan Reich

Teilen

Passende Reaktion auf den frühen Gegentreffer: Gräfelfings Maximilian Betz (r.) traf zum 1:1. Foto: Michael Schönwälder © Michael Schönwälder

Der TSV Gräfelfing verliert trotz ansprechender Leistung gegen den TSV 1860 München IV. Der SV Planegg-Krailling bleibt auch im dritten Spiel sieglos.

Gräfelfing/ Planegg – Fußball-Kreisklassist TSV Gräfelfing hat am Samstag gegen den TSV 1860 München IV zwar mit 2:3 (2:1) verloren, das Team von Trainer Thomas Ochsenkühn lieferte dabei jedoch eine Leistung ab, die dem Coach Mut für die kommenden Wochen macht. „Niederlagen ärgern einen natürlich immer, aber wir haben wirklich begeisternden Fußball gespielt – ganz anders als in den letzten Testspielen der Vorbereitung“, sagte Ochsenkühn nach dem Saisonauftakt.

Auch die Gäste, die zu den Aufstiegsfavoriten zählen und verfügen über eine gute Mannschaft. So sahen die Zuschauer „ein starkes Spiel auf hohem Kreisklassen-Niveau“ (Ochsenkühn). Dabei gingen die Münchner Löwen früh in Führung. Top-Angreifer Abdou Jarmaine fing einen Gräfelfinger Pass ab und traf zum 0:1 (12.). Doch die Gastgeber zeigten die richtige Reaktion. „Die Köpfe gingen nicht nach unten“, lobte der Gräfelfinger Übungsleiter. Nach Zuspiel von Thomas Bartmann traf Maximilian Betz zum 1:1 (36.), und Johannes Münch gelang kurz vor der Halbzeitpause ein Traumtor zur zwischenzeitlichen Gräfelfinger 2:1-Führung (42.).

TSV 1860 München IV dreht die Partie nach dem Seitenwechsel

Nach dem starken ersten Durchgang war die Euphorie groß, doch nach einem „bundesligareifen Standard“ (Ochsenkühn) traf erneut Jarmaine zum 2:2-Ausgleich (51.). In der Schlussphase musste Simon Czychon, der als Aushilfs-Torhüter eine tadellose Leistung abgeliefert hatte, nach einem heftigen Zusammenprall mit Verdacht auf Rippenbruch ausgewechselt werden (68.).

Valentin Kursawe, der nicht in der Startelf gestanden hatte, um nicht für die zweite Mannschaft gesperrt zu sein, ersetzte ihn. Kaum auf dem Platz, musste der Torhüter aber schon hinter sich greifen, wobei ihn allerdings keine Schuld traf. Nach einem unglücklich abgefälschten Ball fand sich 1860-Angreifer Moritz Wieland allein vor dem Tor wieder und traf zum 2:3-Endstand (72.).

„Schade, auch die Sechziger haben hinterher gesagt, dass wir ein Unentschieden verdient gehabt hätten“, resümierte Ochsenkühn. Wenn sein Team so weitermache, sei aber auch am Mittwoch beim FC Croatia etwas drin.

Torloses Remis zwischen SV Planegg-Krailling II und TSV Moosach-Hartmannshofen II

Der SV Planegg-Krailling II hat auch im dritten Anlauf den ersten Saisonsieg verpasst. Wieder war die Mannschaft nah dran, wieder hat sie sich um den Lohn gebracht. So sah es jedenfalls Trainer Stefan Suchanke nach dem 0:0 im Heimspiel gegen den TSV Moosach-Hartmannshofen II am Sonntag. „Zum dritten Mal bin ich nach Abpfiff stinksauer. Wir hatten massenhaft Torchancen, da muss der Ball einfach rein“, sagte Suchanke.

Anders als in den ersten beiden Partien, einem 2:3 bei Thalkirchen und einem 2:2 beim FC Anadolu, blieb der SVP diesmal ohne Gegentreffer. „Die Vorgabe, dass die Null stehen muss, hat die Mannschaft umgesetzt. Das ist das Positive“, fand der Trainer. Gegen einen Gegner, der ansehnlich mitspielte, brannte hinten wenig an. Und nach vorne erarbeiteten sich die Planegger variantenreich, mal über die Flügel, mal mit langen Bällen, viele gute Gelegenheiten. Die beste vergab Nick Pretzsch, der aus kürzester Distanz über das gegnerische Tor köpfte.

Nach drei Spieltagen steht die Planegger Reserve in der noch nicht aussagekräftigen Tabelle im Mittelfeld. Für Suchanke eindeutig zu wenig: „Wenn wir jetzt sieben Punkte hätten, wäre alles in Ordnung.“ Die Möglichkeit, genauso viele Zähler zu haben wie der aktuelle Tabellenführer TSV Großhadern, wäre da gewesen, glaubt der Trainer. „Wir müssen jetzt unter der Woche mal in Ruhe überlegen, was wir machen können, dass es beim nächsten Mal klappt.“