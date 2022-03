TSV Gräfelfing: Unlust scheint verschwunden - Offensive aber von Verletzungen geplagt

Von: Christian Heinrich

Der Konkurrenz enteilen will der TSV Gräfelfing um den noch verletzten Nico Bohn (r.) im Abstiegskampf. (A-Foto) © msw

Der TSV Gräfelfing zieht Mut aus der Wintervorbereitung. Motiviert, aber von von Verletzungen geplagt, startet der Verein in die Rückrunde.

Gräfelfing – Mit so einer Vorbereitung hat Sascha Polecki wirklich nicht gerechnet. Obwohl die Plätze gefroren waren, es zwischendurch schneite, regnete und kalt war, waren seine Fußballer im Training nicht zu bremsen. „Ich vermute, dass jetzt keine Urlaubszeit ist“, stellt der Coach des TSV Gräfelfing im Vergleich zum Sommer fest, als seine Spieler eher durch Abwesenheit und Unlust geglänzt hatten.

Innerhalb von einem halben Jahr hat sich im Wolfsbau ein gewisser Stimmungswandel vollzogen. Ein paar Spieler haben sich dafür entschieden, der Mannschaft den Rücken zu kehren. Andere sind dagegen entschlossener denn je, Verantwortung für das gesamte Kollektiv zu übernehmen. Polecki hält das jedenfalls für eine gute Voraussetzung, den Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga 2 in Angriff zu nehmen. „Jeder muss sich auf die Situation besinnen, in der wir gerade sind“, sagt der Übungsleiter. Er erwartet die nötige Einstellung für die restlichen 14 Begegnungen. Denn die Wölfe befinden sich aktuell auf dem 13. Tabellenplatz und damit auf einem direkten Abstiegsplatz.

Dass diese Ausbeute nicht dem eigentlichen Leistungsniveau des Teams entspricht, zeigte auf verblüffende Weise die gesamte Vorbereitung. Die Gräfelfinger schossen den TSV Ebersberg (6:3), den SV Günding (3:1) und den SC München (4:1) ab, besiegten Bezirksligist MTV Berg mit 3:2 und ließen nur gegen den TSV Markt Indersdorf (2:2) Federn. „Es war klar zu erkennen, dass viele einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben“, sagt Polecki. Während dieser Testspiele kristallisierte sich eine Führungsgruppe heraus, die dem Kader den nötigen Halt und die lange vermisste Struktur verleiht. Kapitän Simon Edelmann und Maximilian Demme gehören genauso dazu wie Sven Lechner, der mit seinem Einsatz allen zum Vorbild wurde. Aber auch die jungen Spieler gewannen Profil. Nur verletzten sich Nico Bohn, Fabian Zürn und Felix Domesle in den Testspielen so schwer, dass sie in den kommenden Wochen ihrer Mannschaft erst einmal fehlen werden.

Mit ihnen verliert Polecki seine gesamte Offensivabteilung, die im Kampf gegen den Abstieg eigentlich eine wichtige Rolle einnehmen sollte. Denn der Angriff bildete bisher eine der Problemzonen beim TSV. Das könnte anders werden, wenn die Spieler wieder gesund sind. „Man sieht, dass wir Spiele gewinnen können“, so Polecki. Sein Team habe wieder den Glauben an sich selbst gewonnen.

Natürlich ist dem Coach bewusst, dass die Topteams der Liga wie der FC Wacker München und der FC Neuhadern seiner Elf enteilt sind, doch die Frage des Klassenerhalts wird nicht in den Begegnungen mit den Spitzenmannschaften geklärt, sondern gegen all die Rivalen, die sich auf Augenhöhe mit dem TSV befinden. Und da werden die kommenden vier Wochen mit den Partien gegen die TSG Pasing, den FC Anadolu Bayern, den FC Alemannia München und den SV Lochhausen schon zum Fingerzeig. „Wir haben bald die direkte Konkurrenz vor der Brust, die es zu schlagen gilt“, stellt Polecki klar. Sechs Punkte Differenz zum gesicherten Mittelfeld müssen aufgeholt werden.

Die Auftaktpartie gegen Neuhadern (siehe Kasten) ist für Gräfelfings Trainer ein willkommener Test, bei dem es um Punkte geht. Nachdem sich sechs Spieler aus seinem Kader im Trainingslager mit Corona infizierten, muss er ohnehin Vorsicht walten lassen, um die Gesundheit seiner Kicker nicht zu gefährden. Schließlich soll seine Mannschaft die kommenden drei Monate durchhalten. Erst dann ist wieder Urlaubszeit und seine Spieler dürfen endlich verschnaufen.

Vorbereitungsplan

Testspiele: TSV Gräfelfing – TSV 1877 Ebersberg 6:3, TSV Gräfelfing – TSV Markt Indersdorf 2:2, TSV Gräfelfing – SV Günding 3:1, SC München – TSV Gräfelfing 1:4, TSV Gräfelfing – MTV Berg 3:2

Erstes Punktspiel: TSV Gräfelfing – FC Neuhadern (Samstag, 5. März, 14 Uhr)