TSV Gräfelfing geht mit zwei Herrenteams auf gleichem Liganiveau in die neue Saison

Fortan als Trainerduo für die erste Mannschaft: Thomas Ochsenkühn (r.) und Chris Scheippl. © Dagmar Rutt

Beim TSV Gräfeling wird es in der nächsten Saison ein seltenes Phänomen geben: Der Verein stellt zwei Herrenmannschaften in der Kreisklasse auf.

Gräfelfing – Im Laufe der vergangenen Saison hat sich Thomas Ochsenkühn nie mit der Frage beschäftigen wollen, was passieren würde, sollte die erste Mannschaft des TSV Gräfelfing in die Kreisklasse absteigen und die zweite ebenda den Klassenerhalt schaffen. Der damalige Trainer der Reserve und seine Funktionärskollegen glaubten schließlich bis zum Schluss daran, dass sich die Wölfe in der Kreisliga retten können.

TSV Gräfeling: Erste Mannschaft steigt ab, Reserve hält die Klasse – jetzt beide in der Kreisklasse

Das klappte bekanntlich nicht, im Saisonfinale verpasste Gräfelfings Erste den Gang in die Relegation und stieg direkt ab. Weil die Zweite bereits frühzeitig den Klassenerhalt geschafft hatte, trat das ungewollte Szenario ein. Und mittlerweile steht fest, wie der TSV die neue Saison angeht: Beide Herrenmannschaften treten 2023/24 in der Kreisklasse an, was in den unteren Amateurfußballligen möglich ist, vorausgesetzt, die Teams spielen in verschiedenen Gruppen.

Leicht gemacht hätten sich die Verantwortlichen der Wölfe diese Entscheidung nicht, wie Fußballabteilungsleiter Christian Stigloher betont. Dabei sei jedoch weniger die Eingliederung der Reserve in der Kreisklasse oder der A-Klasse die entscheidende Frage gewesen, sondern, ob Gräfelfing überhaupt zwei Mannschaften würde stellen können. „Nach dem letzten Saisonspiel war es sehr realistisch, dass wir nur ein Team zusammenbekommen“, sagt Stigloher.

Gräfeling muss zwölf Abgänge verkraften: „Mit keinem im Bösen auseinandergegangen“

Insgesamt zwölf Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft verabschiedeten sich in der Sommerpause aus dem Wolfsbau. Marvin Sommer, Simon Edelmann und Michael Merkl schlossen sich dem SC Unterpfaffenhofen-Germering an, Michael Wagner wechselte zu Lokalrivale TSV Neuried. „Mit den Verantwortlichen beider Vereine waren es absolut faire Gespräche“, erzählt Stigloher und stellt klar: „Und wir sind mit keinem einzigen Spieler im Bösen auseinandergegangen.“

Neben Sommer, Edelmann, Merkl und Wagner verließen Jeffrey Addae, Mateo Pranjic (beide TSV Großhadern), Khalil Droubi, Hamza Skoric (beide unbekanntes Ziel), Luis Kreuzer (TSV Allach), Fabian Zürn und Andreas Gries (beide Karriereende) die Mannschaft.

Ex-Spielertrainer Sascha Polecki, dessen Vertrag in Gräfelfing unabhängig vom Saisonausgang nicht verlängert worden wäre (wir berichteten), ist fortan verantwortlich für Kreisklassist FC Alemannia München. Luca Wehrig hat sich zwar nicht vom TSV abgemeldet, studiert künftig aber auswärtig und wird den Wölfen daher voraussichtlich maximal sporadisch zur Verfügung stehen.

20 A-Junioren sollen Herrenteams unterstützen und eine Reservemannschaft möglich machen

Dass Gräfelfing trotz des Abgangs einer ganzen Mannschaft mit zwei Teams in die neue Saison startet, liegt einerseits daran, dass der eine oder andere Rückkehrer zum offiziellen Trainingsauftakt an diesem Donnerstag erwartet wird und sich auch hinsichtlich externer Neuzugänge noch etwas tun könnte.

Zum anderen will der TSV alle Kräfte bündeln, um den rund 20 A-Junioren, die perspektivisch in dieser und kommender Saison in den Herrenbereich wechseln, ein angemessenes Liganiveau bieten zu können. „Wir blicken der Saison sehr positiv entgegen“, sagt Abteilungsleiter Stigloher. „Die Spiele mögen beginnen.“

Coach Thomas Ochsenkühn steigt von der Zweiten zur Ersten auf – Chris Scheippl wird Co-Trainer

Bis es so richtig losgeht, stehen noch sieben Wochen Vorbereitung an, hauptgeleitet vom neuen Cheftrainer der Ersten in der Kreisklasse 3: Thomas Ochsenkühn. „Als feststand, dass wir zwei Mannschaften stellen können, war für uns klar, dass wir eine interne Lösung favorisieren“, erklärt Stigloher den Aufstieg von Ochsenkühn von der Zweiten zur Ersten.

Auch Co-Trainer Chris Scheippl geht den Schritt mit. Die Reserve, die in der Kreisklasse 4 antreten soll, wird künftig von Ex-Kapitän Marcel Konarski betreut. Ob dieser auch weiterhin selbst auflaufen wird, steht noch nicht fest.

Das primäre Ziel für die Wölfe in der kommenden Saison formuliert Stigloher so: „Wir wollen uns wieder erden und eine Abteilung werden, zu der man gerne hingeht.“ Bei den sportlichen Möglichkeiten seien noch einige Fragen offen, und insbesondere bei der Zweiten sei kaum eine klare Zielvorgabe zu formulieren. Die Zeit werde weitere Erkenntnisse bringen. „Das ist jetzt kein Neuanfang, aber ein Umbruch. Und es ist gut, dass es so ist“, stellt Stigloher klar. (Michael Grözinger)