Immerhin Moral bewiesen: TSV Gräfelfing erzielt Last-Minute-Ausgleich gegen Alemannia

Von: Christian Heinrich

Landete einen Volltreffer: Johannes Münch traf zum zwischenzeitlichen 2:0 für den TSV Gräfelfing. © Dagmar Rutt

Der TSV Gräfelfing tritt im Abstiegskampf der Kreisliga München 2 weiter auf der Stelle. Immerhin einen Punkt erkämpft sich die Polecki-Elf.

Gräfelfing – Der Drittletzte der Tabelle musste sich im Heimspiel gegen den FC Alemannia München mit einem 3:3 (2:2)-Unentschieden begnügen. Wie schon vor einer Woche in der Begegnung beim FC Anadolu verspielten die Wölfe einen 2:0-Vorsprung. Immerhin gingen sie dieses Mal nicht ganz leer aus.

In der dritten Minute der Nachspielzeit rettete Luca Wehring seiner Mannschaft einen Punkt. Doch die Bilanz aus den ersten vier Partien in diesem Jahr ist mit vier von insgesamt zwölf Zähler mehr als durchwachsen und spiegelt nicht die Ergebnisse aus der Vorbereitung wider.

Zu den bisherigen neun Gegentreffern kamen gegen die Alemannen drei weitere hinzu. Für Trainer Sascha Polecki ist vor allem der Zeitpunkt der Einschläge besonders bitter. Die Gäste kamen dann zu ihren Toren, als sich seine Mannschaft eigentlich einen psychologischen Vorteil erarbeitet hatte. Es war nicht einmal eine Viertelstunde absolviert, da brachte Deniel Mitros den Abstiegskandidaten bereits in Front. Der Treffer verlieh den Platzherren die nötige Sicherheit. Keine zehn Minuten später erhöhte Johannes Münch sogar auf 2:0. Aber irgendwie schien der Vorsprung Erinnerungen an das Match gegen Anadolu geweckt zu haben. Die Alemannen kamen stärker auf und schafften acht Minuten vor der Pause durch Julius Sauter den Ausgleich. Wie schon so oft in dieser Saison lagen bei den Gräfelfingern nach dem Gegentreffer die Nerven blank. Die Folge: der Ausgleich von Enrico Brydniak in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

Nach der Pause neutralisierten sich die Kontrahenten, bis Maximilian Spilker zwölf Minuten vor Abpfiff München erstmals in Front brachte. Doch die Wölfe bewiesen Moral, Luca Wehring rettete das Unentschieden. belohnte das Engagement des gesamten Teams schließlich kurz vor Abpfiff.

TSV Gräfelfing – Alemannia München 3:3 (2:2)

TSV: Kollo, Wehring, Edelmann, Münch, Merkl, Yalcin, Preusse, Lechner, Schullerius, Pranjic, Mitrov – Demme, Stubhan, Zürn,

Kreuzer – Tore: 1:0 Mitrov (13.),

2:0 Münch (21.), 2:1 Lauter (37.), 2:2 Brydniak (45+1), 2:3 Spilker (78.), 3:3 Wehring (90+3)